Wszystko co wiemy o Samsungu Galaxy Z Flip3

11 sierpnia odbędzie się wydarzenie Samsung Unpacked, podczas którego zostanie zaprezentowany m.in. Galaxy Z Flip3. Warto więc podsumować wszystko, co już wiemy na jego temat.

Galaxy Z Flip to trochę taki powrót do przeszłości, gdyż jego składana konstrukcja nawiązuje do telefonów z klapką, które były popularne na początku XXI wieku. Oczywiście Samsung poszedł z duchem czasu oferując nam urządzenie z elastycznym ekranem i pełną gamą innowacji. Sprawdźmy, czego powinniśmy się spodziewać po Galaxy Z Flip3. Tutaj warto wspomnieć, że ta numeracja jest nieco błędna. W ubiegłym roku Samsung wypuścił pierwszego Flipa, a po sześciu miesiącach wprowadził na rynek wersję z 5G. W tym roku powinniśmy więc dostać Galaxy Z Flip2, ale według wszystkich przecieków firma zdecyduje się dać mu numer „3” tak, by obok Fold3 nie sprawiał wrażenia starszego smartfona, a także po to, by numeracja była po prostu spójna.

Specyfikacja Galaxy Z Flip3

Numeracja jest jednak tutaj najmniej istotna, więc zajmijmy się specyfikacją.

Procesor i bateria

Benchmarki wskazują, że Galaxy Z Flip3 będzie wyposażony w chipset Snapdragon 888 wspierany przez 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Ma on działać na systemie operacyjnym Android 11 z nakładką z One UI 3.5. W kwestii baterii mówi się o większej pojemności niż w poprzednim Flipie (3300 mAh, podzielone na ogniwa 2370 mAh i 903 mAh), ale konkretów na ten temat nie znamy. Spodziewać się można, że nie będzie ona spektakularnie większa, oczywiście, o ile będzie większa. Natomiast wczoraj, znany leakster IceUniverse, dodał informację o mocy ładowania. Podczas, gdy inni producenci prześcigają się w tej kwestii chcąc nam dać flagowce ładujące się coraz szybciej, Samsung pozostaje przy… 15 W.

Wyświetlacz i ulepszenia konstrukcji

Wewnętrzny ekran główny ma mieć przekątną 6,7 cala z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Przecieki wskazują, że zarówno Z Flip3 jak i Z Fold3 dostaną mocniejszą wersję ekranu UTG, więc wyświetlacz ma być wytrzymalszy. Oprócz składanego ekranu dostaniemy również znajdujący się na zewnątrz panel, a certyfikacja TENAA wskazuje na przekątną 1,9 cala. W oryginalnym Flipie miał on 1,1 cala, więc tutaj widać dużą zmianę.

Poszlaki wskazują też, że Galaxy Z Flip3 może współpracować z rysikiem S Pen. Nie jest jasne, czy projektowano go z myślą o tej funkcjonalności, czy po prostu będzie z nim kompatybilny.

Warto też wspomnieć, że w tym modelu Samsung przeprojektował też zawiasy, co również ma wpłynąć na trwałość urządzenia. Plotki mówią również o znacznie wytrzymalszym materiale na krawędziach urządzenia, co mogłoby mieć związek z doniesieniami o cieńszych ramkach.

Max Weinbach z AndroidPolice poinformował niedawno, że Samsung Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3 będą mieć wodoszczelne obudowy, zgodne z normą IPX8. Wśród składanych urządzeń to prawdziwa nowość i jesteśmy bardzo ciekawi, jak smartfony poradzą sobie z wodą w praktyce. Oczywiście, o ile to prawda.

Aparaty

Rendery wskazują, że w tym modelu aparaty znajdą się w pionowym, a nie poziomym ustawieniu, dzięki czemu będzie więcej miejsca na dodatkowy ekran. Aparat do selfie umieszczony w składanym panelu, w okrągłym wcięciu, ma mieć rozdzielczość 10 Mpix. Konfiguracja z tyłu obejmie natomiast dwa aparaty 12 Mpix.

Kolory

Mnogość renderów i zdjęć, które pojawiły się w sieci daje nam wgląd w przynajmniej cztery: czarny, złoty (lub beżowy), różowy i ciemnozielony. Ross Young wymienił na Twitterze także: biały, ciemnoniebieski i szary. Te kolory potwierdza też GizNext.

Cena

O cenach oficjalnie nadal nie było mowy. Spekuluje się jednak, że Samsung może dążyć do obniżenia ceny względem poprzedniej generacji składanych smartfonów. @FrontTron wyjawił na Twitterze, że Galaxy Z Flip3 będzie kosztować w dniu premiery 1249$ (około 4730 złotych), a to oznacza, że jego cena wyniesie o 200$ (około 760 złotych) mniej w porównaniu do poprzednika.

Inne źródła wskazują, że urządzenie będzie kosztować od 999$ do 1099$ i 1199$ za najmocniejszy wariant. Tutaj jednak warto wspomnieć o doniesieniach na temat wersji Lite. Na jego temat niewiele wiemy, ale przecieki mówią w jego przypadku właśnie o cenie 999$. Być może więc standardowy Galaxy Z Flip3 będzie, w zależności od konfiguracji pamięci, kosztować 1099$ lub 1199$. Brzmi to całkiem prawdopodobnie. Na te kwoty wskazuje też plotka z koreańskiego serwisu Naver. Według niej będzie kosztował od 1,2 miliona do 1,28 miliona wonów, co przekłada się na około 1050 do 1120$.

