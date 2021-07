Przedpremierowy wyciek Oppo Reno6 Z. Znamy cenę, specyfikacje i wygląd

Tradycyjnie premiera nowego Oppo będzie tylko formalnością, bo ponad tydzień przed oficjalnym debiutem wyciek Oppo Reno6 Z zdradził nam wszystko to, co najważniejsze. Znamy specyfikację, widzimy, jak model wygląda, a gdyby tego było mało, dowiedzieliśmy się nawet, ile ma wynieść jego cena, choć oczywiście to wszystko tylko nieoficjalne szczegóły.

Przedpremierowy wyciek Oppo Reno6 Z. Kiedy dokładnie ta premiera?

Chociaż premierę wyznaczono na 21 lipca, to wyciek sugeruje, że odbędzie się ona już jutro, bo 14.07 ruszy przedsprzedaż modelu z gratisem w postaci soundbara z łącznością Bluetooth (nie wiadomo, czy na wszystkich rynkach). To z kolei oznacza, że firma może pokazać Reno6 Z wcześniej, a za tydzień ogłosić tylko rynkową premierę. Sam plakat promocyjny zdradza nam jeszcze cenę tego modelu, która wynosi około 350 euro ~ 1600 złotych.

Seria Oppo Reno6 została zaprezentowana końcem maja, natomiast dopiero teraz dołączy do nich kolejny członek rodziny, czyli omawiany tutaj Reno6 Z. Nie powinniśmy się jednak temu dziwić, ponieważ zazwyczaj Oppo postępowało tak, że model Z pojawiał się z opóźnieniem. Przyjrzyjmy się zatem teraz, czym ta nadchodząca nowość może nas zaszczycić.

Z ujawnionych informacji wynika, że za wydajność smartfona odpowie układ Dimensity 800U zintegrowany z modemem 5G, którego wspiera 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej – będzie można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Do tego zaoferuje baterię o pojemności 4310 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 30 W (przez port USB-C). Możemy liczyć też na wejście jack 3,5 mm.

Ekranem Reno6 Z będzie 6,43-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 1080p+ (proporcje 20:9) z częstotliwością odświeżania 60 Hz, a za jego ochronę odpowie szkło Gorilla Glass 5. Na przodzie smartfona możemy spodziewać się aparatu o rozdzielczości 32 Mpx, a na tyle potrójnej konfiguracji z główną jednostką oparta na 64-Mpx matrycy. Obok niego znajdzie się także ultraszerokokątny 8 Mpx aparat oraz ten do zdjęć makro 2 Mpx.

