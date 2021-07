Xiaomi i T-Mobile – zestawy Smart Home z rabatem Korzyści dla Domu

Jeśli chcecie zamienić swój dom w prawdziwie inteligentny dom, to koniecznie sprawdźcie zestawy Xiaomi, które trafiły do T-Mobile w ramach programu Korzyści dla domu.

Cały dom do Twoich usług – T-Mobile rozszerza program Korzyści dla domu o zestawy smart home od Xiaomi

Inteligentny dom to już nie tylko wizja rodem z przyszłości, a rzeczywistość. Na rynku mamy już mnogość inteligentnych urządzeń, dzięki którym codzienne czynności stają się o wiele łatwiejsze. T-Mobile, które od lat dostarcza klientom rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie idzie o krok dalej. Oprócz usług internetowych i głosowych, wprowadza na polski rynek także ofertę smart home. I to od razu bardzo bogatą ofertę dzięki współpracy z Xiaomi. Do tego warto wspomnieć, o atrakcyjnych rabatach w ramach programu Korzyści dla domu.

W ostatnim czasie, domy i mieszkania stały się nie tylko miejscem wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Stały się również miejscem pracy i salami lekcyjnymi, więc dostosowanie otoczenia „pod siebie” stało się jeszcze istotniejsze. Dlatego właśnie Xiaomi i T-Mobile postanowiło stworzyć inteligentne zestawy dla domu, by poprawić użytkownikom samopoczucie, odjąć część obowiązków i zagwarantować ich bezpieczeństwo. Takowych zestawów powstało aż pięć. Podzielono je tematycznie na:

Wygoda

Bezpieczeństwo

Oświetlenie

Zdrowie

Dzieci

Kompleksowo można więc zadbać o komfort i bezpieczeństwo w domu czy mieszkaniu. Wszystkie zestawy zostały przy tym objęte rabatami na urządzenia w ramach programu „Korzyści dla domu”. T-Mobile podkreśla, że sprzęty w sposób bezproblemowy łączą się ze sobą, a do zarządzania nimi nie trzeba nabywać kolejnego routera czy smartfona. Wystarczy aplikacja Xiaomi, w której sprawnie możemy zarządzać urządzeniami smart home.

Technologie to dla nas nie tylko pasja czy ciekawostka. W T-Mobile doskonale rozumiemy, że nowoczesne rozwiązania mają realne przełożenie na jakość życia naszych klientów. Ta myśl przyświecała nam również, gdy kilka lat temu wprowadzaliśmy naszą ofertę konwergentną, łączącą usługi głosowe, internetowe oraz pakiety rozrywki. Innowacje otwierają jednak przed nami nieznane wcześniej możliwości, które chcieliśmy wykorzystać. Wspólnie z naszym partnerem, firmą Xiaomi, wkraczamy w nowy wymiar konwergencji, jakiego nie było wcześniej na polskim rynku – taki, w którym użytkownik ma pełną kontrolę nad swoim otoczeniem, i w którym to technologia każdego dnia pracuje dla jego komfortu, wygody i bezpieczeństwa. Niezależnie czy mowa o pracy, zabawie czy codziennych obowiązkach cały dom jest teraz do usług naszych klientów – powiedział Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska.

Sprawdźmy więc, co oferują poszczególne zestawy:

Wygoda

To coś dla osób, które chcą mniej czasu spędzać na wykonywaniu codziennych obowiązków. Zestaw ten pozwala zautomatyzować różnorodne zajęcia tak, by zaoszczędzony czas móc przeznaczyć na wypoczynek czy też spędzenie czasu z bliskimi. Pakiet składa się z:

robota sprzątającego Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Pro,

inteligentnego czajnika elektrycznego Xiaomi Mi Smart Kettle Pro,

oczyszczacza powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3C,

wentylatora inteligentnego Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite,

gniazdka inteligentnego Xiaomi Mi Smart Power Plug (ZigBee),

centralki smart home Xiaomi Mi Smart Home Hub.

Koszt zestawu smart home „Wygoda” wynosi 2399 zł.

Bezpieczeństwo

Mamy okres wakacyjny i doskonale wiemy, że podczas urlopów często zdarza się nam zamartwiać o pozostawiony bez opieki dom czy mieszkanie. Dzięki temu zestawowi z łatwością sprawdzimy, jaka jest sytuacja i to nie tylko wtedy, gdy jesteśmy na urlopie. Sprytnie połączone urządzenia pozwolą sprawdzić, co robi nasze dziecko czy zwierzak, kiedy musieliśmy na chwilkę wyjść z domu, albo po prostu, gdy jesteśmy aktualnie zajęci czymś innym. Co istotne, dostajemy podgląd na żywo. Co znajduje się w pakiecie?

Obrotowa kamera monitorująca Xiaomi Mi 360 Home Security Camera 2K Pro,

centralka smart home Xiaomi Mi Smart Home Hub,

czujnik temperatury i wilgotności Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2,

czujnik otwarcia drzwi i okien Xiaomi Mi Smart Window and door sensor,

czujnik ruchu Xiaomi Mi Smart Motion Sensor,

centralki smart home Xiaomi Mi Smart Home Hub.

Cena zestawu wynosi 489 zł.

Oświetlenie

Denerwuje Was obecne oświetlenie w domu? Nie chce Wam się wstawać, by wieczorem wyłączyć światło? tu z pomocą przychodzi zestaw „Oświetlenie”, który składa się ze zdalnie sterowanych żarówek, lampki a także czujnika oświetlenia, który pozwoli na automatyczne uruchamianie i wyłączanie światła. Zestaw ten pozwoli dowolnie dostosować oświetlenie w pomieszczeniu do naszych indywidualnych potrzeb. W skład zestawu wchodzi:

inteligentna lampka biurkowa Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S,

inteligentna żarówka kolorowa Xiaomi Mi Smart Led Bulb Essential,

inteligentna żarówka biała Xiaomi Mi Smart Led Bulb,

przełącznik bezprzewodowy Xiaomi Mi Wireless Switch,

czujnik światła Xiaomi Mi Light Detection sensor,

centralka smart home Xiaomi Mi Smart Home Hub.

Wszystko to dostajemy w kwocie 449zł.

Zdrowie

A tu już mamy zestaw dla osób, które chcą kompleksowo zadbać o swoje zdrowie i monitorować jego stan na bieżąco. Różnorodny pakiet pozwala kontrolować różne funkcje życiowe i zadbać o samopoczucie, a także o wygląd. Składa się na niego:

inteligentna waga łazienkowa Xiaomi Mi Body Composition Scale 2,

szczoteczka soniczna Xiaomi Mi Electric Toothbrush T500,

smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite,

oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3C.

Cena tego zestawu wynosi 969 zł.

Dzieci

T-Mobile i Xiaomi nie zapominają również o najmłodszych. Z tym zestawem zadbamy o otoczenie dzieci, będziemy mogli czuwać nad ich odpoczynkiem, a także będziemy mieć pewność, że powietrze, którym oddychają jest wolne od zanieczyszczeń. Kamera z funkcją wykrywania płaczu pozwoli nam na bieżąco kontrolować sen dziecka, bez potrzeby ciągłych „wycieczek” do innego pokoju. Co istotne, ten zestaw sprawdzi się nie tylko w przypadku niemowląt, ale również starszych dzieci. W jego skład wchodzi:

obrotowa kamera monitorującą Xiaomi Mi 360 Home Security Camera 2K Pro,

oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3C,

czujnik temperatury i wilgotności Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2,

inteligentny czajnik elektryczny Xiaomi Mi Smart Kettle Pro,

inteligentna lampka nocna Xiaomi Mi Bedside Lamp 2.

Cena za pakiet „Dzieci” wynosi 1089 zł.

Zestawy smart home od Xiaomi i T-Mobile możesz modyfikować

Warto pamiętać, że powyższe gotowe pakiety można również dostosować do własnych potrzeb dodając do nich kolejne produkty Xiaomi. Jeśli więc kupimy zestaw „Bezpieczeństwo” nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy uzupełnili go o inteligentne żarówki, czy oczyszczacze powietrza. T-Mobile i Xiaomi dają nam ogromne pole do popisu, gdyż urządzeń w ofercie jest naprawdę sporo. Oczywiście, koszt ich zakupu wiąże się ze sporym wydatkiem finansowym, dlatego pojawiła się również opcja nabycia ich ratalnie.

Pakiety będą dostępne w sprzedaży zdalnej i w internetowym sklepie T-Mobile już od 3 sierpnia.

A jeśli już o dbaniu o budżet mowa, nie można zapomnieć o programie „Korzyści dla domu”

Oczywiście zestawy smart home, o których czytaliście powyżej można kupić osobno, jednak jeśli zależy Wam na dodatkowych oszczędnościach, to warto sprawdzić program łączenia usług „Korzyści dla domu”. W ten sposób naprawdę sporo można zaoszczędzić.

Jeżeli wybierzemy którąś z taryf abonamentowych (M, L, M+, L+ lub XL+), możemy otrzymać aż do 900 zł rabatu, w zależności od wybranej przez nas taryfy. W ramach przykładu: wybierając taryfę M+ zniżka na urządzenia wynosi 200 zł, więc jeśli dobierzemy zestaw „Oświetlenie” dostaniemy do za jedyne 249 zł. Jest to bardzo opłacalne, prawda? Jeszcze lepiej wygląda to przy wyższych taryfach, co widzicie poniżej.

