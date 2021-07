Test płyty głównej Z590 Aorus Pro AX

Z590 Aorus Pro AX to często wybierany model płyty ze średniej półki cenowej. Czy nasze testy potwierdzą sens kupna tej konstrukcji?

Co otrzymujemy wraz z Z590 Aorus Pro AX?

Lista dodatków to:

instrukcja,

zestaw śrubek,

cztery kable SATA,

G Connector,

przedłużacz RGB,

dwa czujniki temepratur,

antena Wi-Fi.

Jak sami widzicie zbyt wiele dodatków nie ma. Są one podstawowe, ale całkowicie wystarczą do złożenia komputera. Jeśli producent chciał tutaj obniżyć cenę to uważam, że zrobił to dobrze, bowiem kolejne rzeczy często w praktyce okazywały się zbędne.

Wygląd Z590 Aorus Pro AX

Płyta wygląda dobrze, ale szału nie ma. Jest ona cała szaro-czarna i ma lekkie podświetlenie RGB na zaślepce I/O. W obudowie z oknem raczej nie będzie się wyróżniała, ale jeśli szukacie stonowanej płyty to moim zdaniem może ona Wam przypaść do gustu. Jest to też standardowa konstrukcja ATX o rozmiarach 305 mm x 244 mm.

Budowa Z590 Aorus Pro AX

Testowany model obsługuje procesory 10. i 11. generacji Intela. Sekcja zasilania ma 12+1 faz 90 A. Nie jest to może najwydajniejsza konfiguracja, ale spokojnie powinna wystarczyć nawet do najmocniejszych procesorów. Zasilanie odbywa się z jednego złącza 8 pin i jednego 4 pin – mają one specjalną metalową obudowę. Chłodzenie sekcji to dwa radiatory oraz 8 mm ciepłowód. Nie zabrakło tutaj technologii Direct-Touch II, która ma poprawiać jakość chłodzenia.

Z590 Aorus Pro AX ma cztery miejsca na dyski M.2. Górne złącze obsługuje konstrukcje 2242/2260/2280, dwa środkowe 2260/2280/22110, a dolne 2242/2260/2280/22110. Najwyższe złącze oraz dwa środkowe są zgodne z PCI-E Gen4, ostatnie złącze z PCI-E Gen3. Natomiast środkowe złącza współdzielą linie z PCI-E x16. Jeśli umieścicie tutaj dyski to PCI-E x16 zacznie działać w trybie x8. Na płycie znajdziecie też 6 gniazd SATA.

Testowana konstrukcja obsługuje pamięci o prędkości do 5400 MHz. Pamiętajcie jednak, że do tego potrzebny jest najnowszy BIOS. Oczywiście są cztery miejsca na kości, a maksymalna ilość pamięci to 128 GB. Nie zabrakło też obsługi profili XMP.

Z590 Aorus Pro AX ma trzy złącza PCI-E x16, z czego górne działa jako x16, a dwa dolne jako x8. Dodatkowe tylko najwyższe złącze jest wzmacniane i na pewno nie wyłamie się pod ciężarem dowolnej karty graficznej. Przy procesorze Intel 11. generacji będzie też działało ono w trybie PCI-E Gen4, pozostałe dwa to PCI-E Gen3.

Zastosowany układ audio to Realtek ALC4080, który powinien zapewniać dobry dźwięk. Karty sieciowe to Intel 2.5 GbE oraz Wi-Fi 6 AX200 z obsługą Bluetooth 5.1. Taka konfiguracja powoli staje się standardem i zapewnia dobrą łączność przewodową oraz bezprzewodową.

Ilość złączy na samej płycie jest całkiem niezła. Do dyspozycji mamy:

1x CPU fan,

1x CPU OPT,

4x System Fan,

2x system fan/ water cooling pump,

2x RGB,

2x ARGB,

1x złącze do przedniego panelu obudowy,

1x audio,

1x USB-C,

1x USB 3.2 Gen2,

2x USB 2.0,

2x Thubderbolt add-in card,

1x Clear CMOS,

1x TPM,

2x wejście na czujnik temperatury,

1x przycisk Q-Flash Plus.

Złącza są dobrze rozmieszczone i nie powinno być problemów z dotarciem do nich. Brakuje mi tutaj jednak dodatkowe złącza USB 3.2 Gen2, przycisków startu, restartu oraz wyświetlacza kodów POST. Są to jednak rzeczy, które często pojawiają się tylko w droższych konstrukcjach.

Na tylnym panelu również znajduje się sporo złączy. Sama zaślepka I/O jest wbudować, więc nie trzeba będzie z tym się męczyć. Wracając do złączy to do dyspozycji mamy:

1x USB-C,

4x USB 3.2 Gen2,

4x USB 3.2 Gen1,

4x USB 2.0,

2x wyjścia na anteny,

1x DisplayPort,

1x ethernet,

1x S/PDIF,

5x audio.

Konfiguracja złączy jest dobra, a w szczególności zadowala duża ilość różnych USB. Brakuje mi trochę Thunderbolta, ale on również pojawia się głównie w droższych płytach. Szkoda też, że producent nie umieścił tutaj przycisku do flashowania BISO oraz czyszczenia CMOS.

BIOS Z590 Aorus Pro AX

BIOS jak zwykle ma dwa tryby – Easy i Advanced. Oba tryby są standardowe dla Gigabyte. Oznacza to łatwe dotarcie do najważniejszych opcji, proste zarządzanie wentylatorami czy podkręcanie procesora. Ponownie uważam, że wszystkie opcje zostały logicznie rozmieszczone i jeśli czegoś szukacie to raczej nie powinniście mieć problemów z jego szybkim znalezieniem.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-11900KF Chłodzenie MSI MAG CoreLiquid 360RH Pasta Noctua NT-H1 Pamięć RAM XPG Spectrix D50 4x 8 GB 3600 MHz CL18 M.2 Samsung 970 Evo NVMe M.2 1TB Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G Zasilacz be quiet! Dark Power Pro P11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy przeprowadziłem na BIOSie F6, który był najnowszym w momencie ich wykonywania. Płyta działa przy domyślnych ustawieniach, jedynie włączyłem profil XMP pamięci. Z590 Aorus Pro AX prawidłowo wykrył pamięci i ustawił dla nich Gear 1. Opcja Enhanced Multi-Core Performance pozostawała w trybie Auto, ale testy wykazały, że była ona domyślnie włączona. Procesor w wielordzeniowych testach Cinebench R23 boostował więc do 4,8 GHz.

Testy – CrystalDiskMark

CrystalDiskMark pozwala na ocenienie wydajności dysków podłączonych do różnych złączy. Sprawdziłem tutaj działanie Adata SU650 120 GB podłączonego przez stację dokującą do dostępnych złączy USB oraz SATA. W przypadku M.2 mowa jest o dysku systemowym Samsung 970 1 TB. Tutaj warto zwrócić uwagę na samą temperaturę dysku ukrytego pod radiatorem. Pod obciążeniem zanotowałem 69°C i 90°C (dysk ma dwa czujniki). Są to niestety dosyć wysokie temperatury.

Testy – Cinebench R23

Cinebench to benchmark oparty o Maxon Cinema 4D. Pozwala on na ocenienie wydajności jedno i wielordzeniowej procesora. W testach wykorzystałem wersję R23 i 10 minutowy test, który sprawdza, czy po czasie nie wystąpi spadek taktowania procesora.

Testy – wPrime

wPrime to kolejny benchmark pozwalający na ocenienie wydajności platformy. Tym razem wykorzystuje on metodę Newtona do znajdowania liczb pierwszych. Tutaj wykorzystałem test 1024M oraz ustawiłem ilość wątków odpowiednią dla wykorzystywanego procesora.

Testy – Corona Benchmark

Corona Benchmark pozwala na ocenienie wydajności w tym silniku renderującym. Jest on dostępny dla Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. W testach wykorzystałem benchmark przygotowany przez twórców.

Testy – V-Ray

V-Ray to kolejny silnik renderujący, który umożliwia pracę na CPU i GPU. Jego wykorzystanie daje znacznie lepsze rezultaty niż inne silniki renderujące, stąd jego całkiem spora popularność. Testy przeprowadziłem w benchmarku dostarczonym przez twórców. Przetestowałem tutaj renderowanie na CPU oraz GPU CUDA.

Testy – 3DMark

3DMark pozwala na ocenienie wydajności danego zestawu w środowisku 3D. Fire Strike wykorzystuje API DirectX 11, a Time Spy DirectX 12. Są to benchmarki często wykorzystywane np. w testach kart graficznych. Na wykresach możecie zobaczyć całkowity wynik uzyskany przez sprzęt.

Testy – gry

Na koniec przeprowadziłem testy w trzech grach: Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider oraz Metro Exodus. Testy wykonałem w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy ustawieniach kolejno: Ultra, Najwyższe i Ultra. Ray tracing czy DLSS pozostawał zawsze wyłączony. Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wbudowanych w gry benchmarków.

Temperatury

Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wielowątkowego testu Cinebench R23, który działał 15 minut. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia termowizyjne wykonane dzięki smartfonowi CAT S61. Temperatury sprawdziłem przed OC oraz po podkręceniu procesora do 5,1 GHz.

Przed OC

Po OC

Sekcja zasilania nie należy do najchłodniejszych. Sam czujnik zwraca wyniki równe 71°C i 86°C. Nie są to oczywiście niebezpieczne temperatury, ale na pewno chłodzenie mogło zostać trochę lepiej rozwiązane.

Test Z590 Aorus Pro AX – podsumowanie

Z590 Aorus Pro AX to ciekawa propozycja dla nowych procesorów Intela. Oferuje ona bardzo dobrą konfigurację złączy, w tym cztery miejsca na dyski M.2 czy sporą ilość USB na tylnym panelu. Nie zabrakło też obsługi Wi-Fi 6 czy 2.5 GbE ethernet. Kolejny jej plus to przejrzysty BIOS.

W samych testach wypadła ona dobrze. Wyniki wydajności podzespołów są bez uwag i nie ma problemów nawet z i9-11900KF połączonym z RTX 3080. Jedynie temperatura sekcji zasilania w szczególności po OC mogła by być niższa.

A jak wygląda sytuacja z ceną? Aktualnie płyta kosztuje ok. 1200 zł, co plasuje ją mniej więcej pośrodku wszystkich dostępnych modeli. Uważam więc, że w tej cenie jest to zdecydowanie dobry wybór, który będzie dobrą podstawą nowoczesnego i przede wszystkim wydajnego PC.

Za dostarczenie procesora Intel Core i9-11900KF dziękuję sklepowi X-Kom.

