Spójrzcie na zdjęcia elektrycznego crossovera Smarta w nowej dla producenta erze

Każdy kojarzy charakterystyczne miejskie Smarty, które nawet na parkingach równoległych mogą zaparkować prostopadle. Ta sama firma, która do tej pory zasłynęła na rynku swoimi skromnymi czterokołowcami jednak się zmieni i to drastycznie, co akcentuje najnowszy zwiastun, ujawniający zdjęcia elektrycznego crossovera Smarta.

Przyszłość firmy Smart jest o tyle ciekawa, że od 2019 roku Daimler i Geely w ramach spółki joint venture postanowili rozwinąć jej działalność. Dopiero po dwóch latach dowiedzieliśmy się z raportu Automotive News, że w ramach tej współpracy realizowany jest już mały crossover na bazie platformy SEA (Sustainable Experience Architecture). Ten zapoczątkuje tą nową dla producenta erę, która maluje się przede wszystkim w większych rozmiarach i tego dokładnie widzimy na najnowszych zwiastunach.

Samo w sobie przejście z kompaktowych mieszczuchów na większe, bardziej przydatne crossovery i SUVy z napędem elektrycznym opłaci się Smartowi. Potwierdza to przykład nie tylko tradycyjnych producentów, ale też tych, po których nigdy nie spodziewalibyśmy się SUVa, czy crossovera, czyli Porsche, czy Lamborghini. Te nadwozia teraz dominują, a że swój trend utrzymują od lat, trudno wskazać, że coś je przebije.

Zdjęcia elektrycznego crossovera Smarta

Widoczne w tym artykule zdjęcia pochodzą od szefa designu powiązanego ze Smartem Mercedesa, Gordena Wagenera, który udostępnił je na Instagramie. Przedstawiają nie wersję produkcyjną, a koncept, mający zadebiutować pod koniec bieżącego roku, który ewidentnie jest większy od tego, co do tej pory oferował Smart. Widać to na pierwszy rzut oka, co zresztą potwierdzają plotki, wedle których będzie wystarczająco duży, aby konkurować z Mini Countrymanem.

Niestety na temat tego elektrycznego crossovera Smarta nie możemy powiedzieć zbyt wiele na ten moment. Z pewnością ten model będzie starał się być nowoczesny zarówno z wyglądu, jak i wyposażenia, aby przyciągnąć do marki świeżą krew. Jego możliwości napędowe pozostają nieznane, ale wiele z nich sugeruje architektura SEA od Geely, która pracuje na napięciu 800 V, może obsługiwać do trzech silników elektrycznych i zaoferować do 692 kilometrów zasięgu w cyklu testowym NEDC. Smart oczywiście na najlepszą konfigurację nie ma co liczyć.

Po premierze konceptu we wrześniu na targach motoryzacyjnych w Monachium wersji produkcyjnej doczekamy się rok później, bo w 2022 roku elektryczny crossover Smarta ma trafić na rynek europejski oraz chiński.

