Droga Mleczna zawiera sporą strukturę o nieznanym pochodzeniu

Nasze położenie w Drodze Mlecznej powoduje, że nie zawsze jesteśmy w stanie poprawnie ocenić rozmiary wybranych obiektów czy też odległości, które nas od nich dzielą. Najnowszym tego przykładem jest struktura nazwana przez astronomów Cattail.

Jak na razie wiadomo, że chodzi o sporych rozmiarów obszar wypełniony gazem. Być może jest to włókno, choć pojawiły się nawet przypuszczenia, jakoby był to gigantyczny fragment ramienia spiralnego naszej galaktyki, który do tej pory umykał oczom badaczy. Ustalenia w tej sprawie ukazały się na łamach The Astrophysical Journal Letters.

Zespół astronomów z chińskiego Uniwersytetu Nanjing, który odpowiada za odkrycie, zakłada, że możemy mieć do czynienia z najodleglejszym i największym fragmentem gazowego włókna, jakie kiedykolwiek zaobserwowano. Rodzi to pytanie, w jaki sposób mogło ono powstać. Z drugiej strony, jeśli w istocie jest to fragment ramienia spiralnego Drogi Mlecznej, to pozostaje niewyjaśnionym, dlaczego nie podąża on za ruchem pozostałej części galaktyki.

Chong Li i jego współpracownicy wykorzystali radioteleskop Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope (FAST) w celu poszukiwania wodoru. Obłoki tego gazu zazwyczaj znajdują się w ramionach spiralnych galaktyk takich jak Droga Mleczna. Poświęcone im analizy, skupiające się na różnicach w świetle wodoru, umożliwiają określenie struktury ramion naszej galaktyki „od wewnątrz”.

Droga Mleczna jest trudna w obserwacjach, ponieważ znajdujemy się w jej wnętrzu

Obserwacje prowadzone z użyciem FAST wykazały istnienie struktury znajdującej się na obrzeżach Drogi Mlecznej. Jej odległość od centrum wyniosła ok. 71 750 lat świetlnych, a wymiary: 3590 lat świetlnych długości i 675 szerokości. To nie był jednak koniec rewelacji. Dalsze obserwacje, tym razem z wykorzystaniem HI4PI, zwiększyły tę długość do 16 300 lat świetlnych.

W odróżnieniu od większości gazowych włókien, które znajdują się głównie w pobliżu centrum naszej galaktyki, Cattail krąży o wiele dalej, na obrzeżach. Często są one też związane z ramionami spiralnymi, dlatego w tym przypadku zaskakujący wydaje się fakt, iż nowo odkryta struktura krąży z dala od nich. Gdyby Cattail okazała się fragmentem ramienia spiralnego, to największą niewiadomą byłoby to, dlaczego nie jest ona równie zakrzywiona co reszta Drogi Mlecznej.

