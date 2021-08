„Raport mniejszości” czy rzeczywistość? Amerykanie zamierzają przewidywać przyszłość używając systemu GIDE

Zdarza się, że rzeczywistość dogania filmowe realia znacznie szybciej niż moglibyśmy przypuszczać. W tym przypadku chodzi o pomysł Pentagonu, który na pierwszy rzut oka budzi skojarzenia ze słynnym Raportem mniejszości.

Amerykanie przeprowadzili serię testów związanych z Global Information Dominance Experiments. GIDE składa się ze sztucznej inteligencji, przetwarzania danych w chmurze i zestawu czujników. Takie połączenie miałoby zapewnić Pentagonowi zdolność przewidywania zdarzeń z kilkudniowym wyprzedzeniem. Trudno oczekiwać, by w grę wchodziło odgadywanie numerów losowania Lotto, ale sam pomysł z pewnością jest intrygujący.

Opiera się on na uczeniu maszynowym i skupia na obserwacji zmian w nieprzetworzonych danych. Za przykład niech posłuży sytuacja, w której na zdjęciach satelitarnych zostaje zauważony wrogi okręt podwodny. Widać, jak jednostka przygotowuje się do opuszczenia portu, a sztuczna inteligencja może zwrócić na to uwagę, wszczynając alarm. Gdyby to samo zadanie zlecić ludzkim analitykom, to najprawdopodobniej potrzebowaliby godzin a nawet dni na podjęcie trafnej decyzji.

System GIDE stanowi kombinację sztucznej inteligencji, czujników i przetwarzania danych w chmurze

Technologia GIDE może wkrótce trafić do szerokiego użytku w świecie rzeczywistym. Jeden ze scenariuszy zakłada, że amerykańskie siły zbrojne przetestują ją na dobre wiosną przyszłego roku. Prowadzone wtedy testy miałyby mieć globalny charakter i stanowić test poprzedzający uruchomienie systemu.

Oczywiście trudno w tym przypadku mówić o faktycznym przewidywaniu przeszłości. W grę wchodzi bowiem przede wszystkim trafna ocena rzeczywistości. Kluczowa może okazać się szybkość działania i wysoka skuteczność tych przewidywań. Taka technologia – w kontekście militarnym – może powstrzymać niespodziewany atak wroga czy też umożliwić prowadzenie pertraktacji zamiast otwartego konfliktu. W filmowym Raporcie mniejszości, który ma już na karku niemal dwadzieścia lat, używano „jasnowidzów” do przewidywania zbrodni na długo przed tym, jak zostaną one popełnione. Prowadziło to rzecz jasna do szeregu kontrowersji.

