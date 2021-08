Hybrydowy internet 2w1 Netii, czyli kabel i LTE w jednej ofercie

Hybrydowy internet 2w1 w Netii to oferta, o której możemy śmiało powiedzieć — tego jeszcze nie było. Zapewnia dostęp do Internetu za pomocą dwóch technologii. Kablem oraz po sieci LTE.

Hybrydowy internet 2w1 – miedź i LTE w jednym

Zestaw Hybrydowy internet 2w1 to połączeniu stacjonarnego, kablowego dostępu do Internetu oraz sieci LTE. Mówimy tutaj o kablu miedzianym oraz zestawie ODU-IDU 300. Składającym się z routera wewnętrznego oraz anteny zewnętrznej.

Całością zarządza router IDU (Wi-Fi), który rozdziela ruch dobierając wydajniejsze, na daną chwilę, połączenie kablowe lub bezprzewodowe.

Netia intensywnie inwestuje w modernizację sieci do szybkości światłowodowej 1 Gb/s. Dla domów jednorodzinnych i mieszkań będących poza zasięgiem światłowodu przygotowaliśmy nowatorskie rozwiązanie zwiększające prędkość internetu. Jest to kolejny krok umożliwiający naszym klientom maksymalizację prędkości usług dostępowych na bazie już istniejącej infrastruktury stacjonarnej i sieci komórkowej. Jestem przekonany, że tak atrakcyjnie wyceniona, sprytna usługa znacząco poprawi komfort korzystania z internetu wielu użytkownikom – powiedział Tomasz Dakowski, Dyrektor Generalny Obszaru B2C w Netii

Co z transferem danych i ile to kosztuje?

Dopalacz w postaci dostępu do Internetu LTE daje nam dostęp do 100 GB transferu miesięcznie w dzień oraz 200 GB w nocy, w godzinach od 1 do 8 rano.

Ceny zaczynają się od 65 zł miesięcznie za Internet kablowy — Internet Max 20/50/100 Mb/s za 40 zł miesięcznie plus 25 zł miesięcznie za internet LTE. Przy umowie na 24 miesiące pierwszy miesiąc korzystania z usługi jest darmowy. Na łączach o prędkości powyżej 10 Mb/s można dodatkowo dokupić pakiet telewizyjny.

W przypadku przedłużenia obowiązującej umowy na 24 miesiące, dokupienie dodatkowego dostępu do Internetu LTE to koszt 25 zł miesięcznie.

