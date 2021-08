Jak rozmieszczone są planety w Drodze Mlecznej?

Droga Mleczna rozciąga się na ponad 100 000 lat świetlnych, a większość odkrytych egzoplanet znajduje się nie dalej niż kilka tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Jak namierzyć te bardziej odległe światy? Naukowcy z Uniwersytetu Osaka mają pewien pomysł.

Praca opublikowana w Astrophysical Journal Letters opisuje, jak zmienia się prawdopodobieństwo obecności planety wraz z odległością od centrum galaktyki. Planety mogą być rozrzucone równomiernie po całej Drodze Mlecznej, nie muszą występować tylko w pobliżu jej centrum.

Japońscy naukowcy współpracujący z NASA wykorzystali metodę mikrosoczewkowania grawitacyjnego (gdy obiekty takie, jak planety działają jak soczewki – więcej o niej przeczytacie tutaj), która jest powszechną do wykrywania zimnych planet podobnych do Jowisza i Neptuna. Opracowane modele wskazują, że tego typu światy są rozrzucone równomiernie po Drodze Mlecznej, nie tylko w pobliżu centralnego zgrubienia galaktycznego.

Mikrosoczewkowanie grawitacyjne stanowi obecnie jedyny sposób na zbadanie rozmieszczenia planet w Drodze Mlecznej. Do tej pory było to trudne z powodu problemów w mierzeniu dystansu do planet, które znajdują się w odległości większej niż 10 000 lat świetlnych od Słońca.

Daisuke Suzuki, jeden z autorów badań