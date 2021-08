Koncert Muzyka z gier komputerowych pod patronatem CHIP.PL

Muzyka z gier komputerowych będzie tematem zbliżającego się koncertu Poznańskiej Piętnastki. CHIP objął patronat medialny nad wydarzeniem.

Muzyka z gier komputerowych to wdzięczny temat do grania

Muzyka to bardzo ważny element gier komputerowych. Wystarczy wspomnieć o takich tytułach jak Tony Hawk’s Pro Skater 2, Need for Speed Underground, a w głowach automatycznie już mamy odtwarzaną playlistę. Nie wspominając o kultowych dźwiękach z Pac-Mana, Diablo, czy Heroesa III.

Podczas koncertu Poznańskiej Piętnastki usłyszymy wokalno-instrumentalne aranżacje utworów z gier takich jak m.in. Super Mario, Minecraft, Pac-Man, Prince of Persia, Contra, Dune II, Sim City, Snake, Mortal Kombat, Resident Evil i wiele więcej.

Wydarzenie odbędzie się 4 września o godzinie 18 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylinie (woj. Wielkopolskie). Osoby obecne na koncercie będą mogły dodatkowo obejrzeć wystawę komputerów oraz gier z lat 80-tych i 90-tych, na których dodatkowo będzie można pograć w kultowe tytułu.

Wstęp na koncert jest bezpłatny, a osoby, którym nie będzie po drodze do Kobylina będą mogły zobaczyć go na kanale YouTube Stowarzyszenia Jazz Poznań. CHIP objął patronat medialny nad wydarzeniem.

Kto wystąpi podczas koncertu i czego możemy się spodziewać?

Poznańska Piętnastka to zespół utworzony w 1957 roku, a w roku 2017 został reaktywowany przez poznańskiego jazzmana Macieja Fortunę. Było to możliwe dzięki wsparciu Miasta Poznania, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, Estrady Poznańskie oraz osób prywatnych. Koncert jest z kolei finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

A oto kilka przykładów wykonań z innych koncertów tematycznych granych przez Poznańską Piętnastkę.

