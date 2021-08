Laptopy Huawei poprawią efektywność Twojej nauki i pracy. Zobacz jak to możliwe

Akcja partnerska

Współczesny laptop to nie jest już tylko maszyna do pisania oraz narzędzie do przeglądania Internetu. Dzisiaj to urządzenie, które potrafi znacznie podnieść efektywność nauki oraz pracy w trybie zdalnym i stacjonarnym. Oto co potrafią laptopy Huawei, które aktualnie możecie kupić w promocyjnych cenach.

Laptop Huawei można połączyć ze smartfonem i o nim zapomnieć

Smartfon to narządzie, które w trakcie nauki i pracy jednocześnie bywa niezbędne, ale z drugiej strony bardzo rozpraszające. Odpisywanie na wiadomości, odbieranie rozmów, zerkanie na powiadomienia… To wszystko odciąga nas od ekranu komputera. A co, gdybyśmy mogli obsługiwać smartfon z poziomu laptopa?

Taką możliwość daje nam funkcje Multi-screen Collaboration. Po sparowaniu smartfonu Huawei z laptopem, możemy w pełni obsługiwać go na ekranie komputera. Samo parowanie jest banalnie proste, używamy do niego tagu NFC lub modułu wbudowanego w touchpad, a następnie akceptujemy połączenie. Później pozostaje nam już tylko korzystać.

Na ekranie laptopa widzimy pulpit smaratfonu i możemy korzystać ze wszystkich jego funkcji. Dzwonić, wysłać SMS-y, korzystać z komunikatorów oraz zainstalowanych aplikacji. Wszystko to bez konieczności sięgania po telefon. A do tego dochodzą dodatkowe funkcje. Takie jak proste kopiowanie plików dzięki funkcji przeciągnij i upuść, czy też możliwość zamiany smartfonu w skaner. Wystarczy zrobić zdjęcie tekstu i przenieść je na komputer w formie edytowalnego dokumentu.

Ekran 3:2 czy 16:9? Laptopy Huawei oferują jedne i drugie

Proporcje ekranu to ważny aspekt dotyczący tego, co chcemy robić na komputerze. Tym co wyróżnia laptopy Huaweia to możliwość wyboru modelu z ekranem panoramicznych 16:9 lub bardziej zbliżonym do kwadratu 3:2. Na czym polega różnica?

Ekrany 3:2 lepiej sprawdzają się w pracy z dokumentami oraz aplikacjami z rozbudowanym interfejsem. Takie proporcje gwarantują ok 20% wyższą rozdzielczość w stosunku do ekranów panoramicznych o tej samej przekątnej. To pozwala na zmieszczenie na wyświetlaczu większych fragmentów dokumentów, stron internetowych, czy elementów interfejsu aplikacji. Takich jak np. edytory zdjęć czy filmów.

W przypadku ekranów 16:9 łatwiej jest umieścić obok siebie dwa okna programów, co będzie przydatne podczas zdalnej nauki oraz wideokonferencji. Możemy w jednym oknie wygodnie oglądać transmisję, a w drugim np. robić notatki. Ekran panoramiczny sprawdzi się też w momencie, kiedy komputera używamy nie tylko do nauki i pracy, ale też np. chcemy na nim obejrzeć film lub uruchomić prostą grę.

Ważnym elementów ekranów w części laptopów Huawei jest też panel dotykowy. Rozwiązania ma swoich przeciwników, ale odkąd pierwszy raz używałem laptopa z ekranem dotykowym, nie chcę innego. Dotyku używam głównie do przewijania dokumentów i stron internetowych, praktycznie jak na smartfonie czy tablecie oraz poza domem. Nie jestem dużym fanem touchpadów, więc wszystkie czynności mogę wykonywać palcem na ekranie.

Szybkie ładowanie przez USB-C to nie jest taka oczywista rzecz. Podobnie jak kompaktowe ładowarki

To co w przypadku wielu producentów laptopów powoli wchodzi na rynek, u Huawei jest standardem. Laptopy z serii MateBook od samego początku były ładowanie przez port USB-C co jest bardzo dużym ułatwieniem. Podobnie jak kompaktowe ładowarki.

Zawsze, kiedy mam okazję używać laptopa Huawei, do szczęścia potrzebuję wyłącznie jednej ładowarki. Bez względu na to, jakiego smartfonu aktualnie używam, wychodząc z domu zabieram tylko ładowarkę od laptopa. Jest rozmiarów współczesnych ładowarek smartfonu, ma cienki, aż 2-metrowy kabel i oferuje moc 65W, co z powodzeniem wystarcza do szybkiego ładowania dowolnego smartfonu, czy innych akcesoriów z portem USB-C.

Chowana kamera to duże ułatwienie, a czytnik linii papilarnych we włączniku gwarantuje bezpieczeństwo

Większość modeli laptopów Huawei oferuje chowaną kamerę w klawiaturze, pomiędzy klawiszami F6 oraz F7. Każdy, kto miał okazję uczestniczyć w wideokonferencjach wie, że czasami aż chciałoby się… szybko wyłączyć obraz z kamery. A to ktoś nagle wejdzie do pokoju, a to kot zacznie się wypinać prosto w obiektyw (prawdziwa historia!). Wtedy wystarczy wcisnąć guzik, pod którym schowana jest kamera i obraz znika. Przy okazji dbamy o naszą prywatność, bo jeśli nie korzystamy z kamery, jest ona cały czas zamknięta. Jeśli wolimy klasyczne rozwiązania, w ofercie Huawei znajdziemy też laptopy z tradycyjnie umieszczoną kamerą nad ekranem. Jak np. w MateBooku 13 2020.

Dbać o prywatność, ale też bezpieczeństwo naszych danych, pozwala czytnik linii papilarnych. W laptopach Huawei jest on umieszczony we włączniku. A to oznacza, że po aktywacji zabezpieczeń nie musimy wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Musimy tylko włączyć laptop tak, jak robimy to na co dzień.

Niskoprofilowa klawiatura i duży touchpad to znak rozpoznawalny laptopów Huawei

Niektórzy powiedzą, że to oczywiste, ale nie każdy laptop ma wygodną klawiaturę. W przypadku Huawei nie musimy się tym martwić, bo jest to standardem w każdym modelu. Klawiatury są niskoprofilowe, mają bardzo niski skok, co przekłada się na szybkość pisania. Przyjemne sprężynowanie klawiszy zdecydowanie pomaga w szybkim pisaniu. Nie bez znaczenia jest też czytelne podświetlenie klawiszy na biały, neutralny kolor. Niski profil klawiszy ma też pozytywny wpływ na grubość obudowy. Kompaktowe wymiary i niska masa to kolejny znak rozpoznawalny laptopów Huawei.

Podobnie jak duży touchpad. Jeśli ktoś jest zwolennikiem tej formy obsługi laptopa, to Huawei będzie strzałem w dziesiątkę. Touchpad w każdym modelu jest duży, wysoki i szeroki, ale też dobrze umieszczony. Pomimo swoich rozmiarów nie przeszkadza on w pisaniu i nie zdarza się, żebyśmy go przypadkiem dotykali.

Wydajne podzespoły laptopów Huawei to też ważna kwestia

Bez względu na to, czy laptopa używamy do nauki, czy pracy, będziemy potrzebować wydajnych podzespołów. Nawet jeśli nie wykorzystamy ich w 100% uruchamiając zaawansowane aplikacje, nawet sam komfort uruchamiania kilku okien prostych programów w tym samem czasie potrzebuje zapasu wydajności. A tę zapewniają wszystkie laptopy Huawei.

Do wyboru mamy modele z wydajnymi procesorami AMD Ryzen oraz Intel Core 10. i 11. generacji. Do tego mamy szybkie dyski SSD oraz pamięć RAM w trybie dual-channel, nawet w najtańszych modelach. Miałem okazję używać niemal wszystkich laptopów Huawei dostępnych na polskim rynku i ani razu nie miałem okazji narzekać na szybkość ich działania.

Laptopy Huawei w bardzo dobrej promocji

Do 12 września (lub wyczerpania zapasów, więc lepiej nie czekać do ostatniej chwili) laptopy Huawei kupimy nie tylko w obniżonych cenach, ale również z dodatkowymi prezentami w zestawie.

Od myszki po świetny monitor Huawei MateView dodawany do zakupu MateBooka X Pro 2021. Promocje wyglądają następująco:

Laptop, jako narzędzie do nauki czy pracy to inwestycja, która w przyszłości może solidnie zaprocentować. Warto postawić na sprzęt sprawdzony, wydajny, oferujące dodatkowe opcje oraz… dobrze wyceniony. Takie są laptopy Huawei, a skoro teraz można je kupić w niższej cenie, naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać.

Materiał powstał we współpracy z Huawei

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News