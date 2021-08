Tajemnica zaginionej próbki. Co się stało ze skałami, które miał zebrać łazik Perseverance?

Łazik Perseverance miał wykonać przełomowe zadanie podczas swojego pobytu na Marsie. Jego celem było zebranie pierwszej próbki skał pokrywających Czerwoną Planetę.

Problem polega na tym, że w miejscu, w którym powinna znajdować się pobrana próbka… nie znaleziono niczego. Jedna z teorii zakłada, iż winę mogą ponosić właściwości skały, która miała trafić do wnętrza łazika Perseverance. Rozwiązanie zagadki najprawdopodobniej nastąpi po tym, jak inżynierowie misji przeanalizują dane telemetryczne pojazdu.

Czytaj też: Praca zdalna na Marsie. Jak sterować łazikami z odległości milionów kilometrów?

Wstępnie sądzimy, że pusta rurka jest prawdopodobnie wynikiem tego, że skała docelowa nie zareagowała tak, jak się spodziewaliśmy podczas wiercenia, a mniej prawdopodobny wydaje się problem techniczny związany z systemem wydobywania i podnoszenia próbek. Jennifer Trosper, Jet Propulsion Laboratory

Dwumetrowe ramię łazika jest zakończone przyrządami umożliwiającymi wiercenie w marsjańskim podłożu. Układ ten jest w stanie zbierać próbki skał wielkości palca, które powinny następnie trafić do komory wewnątrz Perseverance, gdzie zostaną umieszczone w tytanowych cylindrach. Zanim jednak tak się stanie, konieczna jest analiza zebranych fragmentów – to właśnie na tym etapie wyszło na jaw, że rurka łazika jest pozbawiona próbek.

Łazik Perseverance znajduje się na powierzchni Marsa od lutego

Perseverance, wraz z helikopterem Ingenuity, znajduje się na Marsie od lutego. Miejscem lądowania pojazdów był krater Jezero mający około 45 kilometrów średnicy. Jako że w przeszłości mógł on być wypełniony wodą, to łazik będzie miał za zadanie poszukać hipotetycznych pozostałości życia sprzed milionów bądź miliardów lat. Oczywiście istnieje nawet szansa, by do dziś na Czerwonej Planecie przetrwały mikroorganizmy, choć nie jest ona zbyt wysoka.

Czytaj też: Łazik Perseverance doczekał się nowego systemu. Będzie nawigował szybciej i dokładniej

Zbieranie i analiza próbek skał tworzących Marsa wydaje się najlepszą opcją na znalezienie tego typu dowodów w ramach bezzałogowej misji. Dokładne datowanie fragmentów tych skał mogłoby umożliwić stworzenie linii czasowej wydarzeń, które rozegrały się w obrębie krateru Jezero.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News