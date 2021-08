LEGO otwiera drugi salon w Polsce. Byłem w raju

Firma LEGO otworzyła swój drugi salon w Polsce. Miałem okazję zobaczyć go dzień przed otwarciem i co tu dużo mówić — robi wrażenie. Na odwiedzających oczywiście czekają promocje.

Drugi salon LEGO w Polsce otwiera się w Warszawie

A konkretnie w Galerii Mokotów, na parterze, w środkowym korytarzu biegnących wzdłuż galerii. Sklep nie jest duży, ale za to jak wyposażony… Znajdziemy w nim dosłownie wszystko, co LEGO ma w swojej ofercie. Co możecie zobaczyć na zdjęciach. Od Gwiezdnych Wojen, przez LEGO Duplo, Technics, Harry’ego Pottera, Szybkich i Wściekłych, Super Mario i Luigi, po zestawy kreatywne. Jest to salon własny marki, więc ceny są identyczne jak w sklepie internetowym. Za to zaletą salonu jest możliwość zobaczenia z bliska gotowych, już złożonych zestawów.

Warszawski salon nie jest ostatnim, jaki LEGO planuje otworzyć w najbliższym czasie nas Wisłą. Przedstawiciele firmy przekonują, że polski rynek jest dla nich obecnie bardzo ważny, stąd coraz mocniej chcą akcentować swoją obecność nad Wisłą. A przenosząc się bardzo nad Wisłę, elementem wyróżniającym salon jest zbudowana z klocków warszawska Syrenka, wzorowana na tej, która znajduje się na Powiślu.

Zaprojektowanie Syrenki zajęło ok 100 godzin, a jej złożeniem zajmowało się 15 osób, co pochłonęło im cały dzień. Ogólnie projekt zajął w sumie 220 godzin, a do budowy użyto ponad 15 000 klocków. Najtrudniejszym elementem konstrukcji była ręka, która jest uniesiona pod nietypowym kątem, a muszą ją w końcu trzymać wyłącznie klocki. Bez użycia dodatkowego kleju. Każdy z planowanych salonów będzie miał podobny element wyróżniający. Zdecydowanie chciałbym zobaczyć, co trafiłoby do salonu w Krakowie…

Każdy może dostać Syrenkę z LEGO oraz zgarnąć promocyjny zestaw klocków

Miniaturową wersję Syrenki do samodzielnego złożenia może za darmo otrzymać każdy, kto pojawi się w salonie. Warunkiem jest zrobienie selfie ze stojącą w sklepie rzeźbą z klocków, umieszczenie go w mediach społecznościowych oraz oznaczenie hashtagiem #LEGOSyrenka i #LEGOGaleriaMokotow. Po pokazaniu go przy kasie za darmo otrzymamy Syrenkę. Akcja jest ograniczona do 150 egzemplarzy.

Drugą promocją jest dodatek do zakupów za kwotę powyżej 420 zł. Jest nim replika kultowego buta Adidas Superstar (MiniLEGO Adidas Original Superstar nr 40486), a przy zakupie powyżej 530 zł zestaw LEGO Micro Store (nr 40145). Promocja trwa do 29 sierpnia.

