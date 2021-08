Naczynia krwionośne z drukarki 3D

Naukowcom udało się stworzyć naczynia krwionośne wykonane w technologii druku 3D. To może być przełom w leczeniu chorób układu krążenia.

Szacunki wskazują, że choroby układu krążenia (m.in. tętniaki czy zakrzepy) odpowiadają za 31% zgonów na całym świecie. Mimo ogólnych postępów w medycynie, sytuacja w tej konkretnej dziedzinie nie poprawia się, co wynika zarówno z braku nowych leków, jak i innowacyjnych terapii. Naukowcy z Texas A&M University chcą to zmienić dzięki drukowi 3D.

Nowy biotusz, nowe możliwości

Zespół naukowców kierowany przez prof. Akhilesha Gaharwara i prof. Abhisheka Jaina, zaprojektował model naczynia krwionośnego wykonany w technice druku 3D. Co ciekawe, naśladuje on anatomiczne funkcje naczynia i reakcję na chorobę. Naukowcy opracowali nowy biotusz do drukowania trójwymiarowych, anatomicznie dokładnych, wielokomórkowych naczyń krwionośnych.

Wyjątkową cechą tego biotuszu jest to, że niezależnie od gęstości komórek, wykazuje on wysoką drukowalność i zdolność do ochrony zamkniętych w nim komórek przed siłami ścinającymi w procesie bioprintingu. Co godne uwagi, komórki wydrukowane w technologii 3D zachowują zdrowy fenotyp i pozostają żywotne przez prawie miesiąc po wytworzeniu. prof. Akhilesh Gaharwar

Innowacyjny biotusz jest drukowany w cylindryczne naczynia krwionośne 3D, składające się z żywych kultur komórek śródbłonka i komórek mięśni gładkich naczyń, co daje naukowcom możliwość modelowania funkcji naczyń krwionośnych. Warto podkreślić, że tego typu struktury nie nadają się do przeszczepiania pacjentom, a służą jako model do oceny skuteczności działania leków, toksyn i innych substancji chemicznych w badaniach przedklinicznych.

Więcej na ten temat przeczytacie w Advanced Healthcare Materials.

Druk 3D w medycynie

Druk 3D coraz częściej znajduje zastosowanie w medycynie na wielu płaszczyznach. Specjaliści z polskiej kliniki MEDIQ wydrukowali w pełni funkcjonalną wyciągarkę do zamykania żylaków. Z kolei lekarze z Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, pracują z pełnowymiarowymi modelami 3D czaszek pacjentów, powstałymi na bazie skanów z tomografii komputerowej – pomagają one ukształtować indywidualne implanty medyczne przed operacją. Zapominać nie można także o modelach planowania przedoperacyjnego, które są drukowane 3D na podstawie skanów z tomografii komputerowej. Dzięki nim chirurdzy mogą opracować strategię i przećwiczyć procedurę, którą zamierzają zastosować na pacjencie.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News