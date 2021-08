Hybrydowe BMW X8 M wyszpiegowane. Co wiadomo o luksusowym flagowym SUVie?

Mercedes ma swoje 4-drzwiowe coupe AMG GT, Audi ma R8, a Volvo może obnosić się z dumą z XC90, a w tym wszystkim BMW brakuje nieco flagowego pojazdu, którym może się chełpić na prawo i lewo. Jednak firma przygotowuje już coś tej klasy, a tym czymś jest wyjątkowe hybrydowe BMW X8 M, które właśnie zostało nagrane w testach.

Project Rockstar, X M, czy X8 M. Ten flagowy luksusowy SUV BMW występuje pod wieloma nazwami, ale jedno jest pewne – będzie najmocniejszym modelem produkcyjnym BMW

Luksusowy flagowy SUV BMW X8 M jest ciągle modelem, o którym oficjalnie nie wiemy nic, a nic i który wedle informacji podawanych przez BMW nie istnieje. Jednak nie raz i nie dwa ten model trafiał w światło reflektorów po tym, jak po raz pierwszy zobaczyliśmy go w ciężkim kamuflażu przed trafieniem do ciężarówki transportowej. Od tego momentu projekt ewidentnie się rozwija, a raz nawet doczekał się nieoficjalnej zmiany nazwy z BMW X8 M na BMW XM.

Wedle dawnych informacji podawanych przez serwis BMWBlog, ten znany wewnętrznie pod nazwą kodową Project Rockstar, nowy flagowy SUV, ma wejść do produkcji w grudniu 2022 roku i pozostać w niej tylko przez pięć następnych lat. Chociaż nie wiemy nawet, czy ten model doczeka się różnych wersji, to są szanse na model podstawowy i potencjalną hybrydę w postaci X8 M. Jednak często wspominało się, że BMW nie będzie rozwadniał tak tego ważnego dla siebie segmentu i po prostu stworzy jedną wersję modelu w najwyższej cenie i z najokazalszymi możliwościami.

Jeśli tak w rzeczywistości będzie, to na nagraniu powyżej, które przedstawia testy nie jednego, a dwóch zakamuflowanych protypów na torze Nurburgring, najpewniej widzimy najwydajniejsze modele, czyli wspomniane w tytule X8 M. Na obecność zelektryfikowanego układu napędowego wskazują znaczki na szybach i drzwiach, ale materiały ujawniają też ukryte rury wydechowe na tyle, znacznie większe, niż zwykle widziane w BMW felgi i tarcze hamulcowe. Sam w sobie BMW X8 M jest ogromny, jak to na trzyrzędowego SUVa przystało.

W niektórych momentach nagrania możecie też przysłuchać się temu, co go napędza, a jest to nic innego, jak potężny silnik spalinowy z ośmioma cylindrami w układzie V. Nieoficjalnie wspomina się, że w grę wejdzie 4,4-litrowa jednostka z podwójnym turbodoładowaniem o mocy około 550 koni mechanicznych, które silnik elektryczny podbije do ponad 750 koni. To więc sprawi, że BMW X8 M będzie najmocniejszym samochodem produkcyjnym marki w historii.

