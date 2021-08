Najbardziej zaawansowany myśliwiec F-15 trafił na rynek. F-15QA już po oficjalnej ceremonii

Niedawno miała miejsce oficjalna ceremonia zaprezentowania F-15QA, znanego też pod nazwą F-15EX, którą zorganizowała odpowiadająca za niego firma Boeing. To w skrócie najbardziej zaawansowany myśliwiec F-15, który trafi na służbę katarskich i amerykańskich sił powietrznych.

Możecie być pewni, że różnice między F-15QA i F-15EX są wyłącznie wizualne, dlatego oba myśliwce można traktować tak samo. Nic jednak dziwnego, bo ta najbardziej zaawansowana wersja F-15 została opracowana dla Kataru na podstawie kontraktu o wartości 6,2 miliarda dolarów z Departamentu Obrony USA. Owoc tych prac niedawno sprowadził się do nadania nazwy pierwszym z 36 produkowanych myśliwców F-15QA, a brzmi ona „Ababil”, co odwołuje się do stada ptaków z Koranu.

Ceremonia miała miejsce 25 sierpnia 2021 roku, czyli całe 16 miesięcy po tym, jak pierwszy prototyp wzbił się w powietrze 23 kwietnia 2020 roku. Od tego też czasu piloci katarskich sił powietrznych (QEAF) przechodzą szkolenie pilotażowe przed dostawą do Kataru, która będzie miała miejsce jeszcze w tym roku. Po niej Boeing zadba o dalsze szkolenie zarówno pilotów, jak i personelu obsługi technicznej w bazie lotniczej Al Udeid w Katarze, co będzie trwało do 2024 roku.

Oczywiście wspomniane 6,2 miliarda dolarów nie było jednostronną inwestycją, bo Boeing wyprodukuje również stosowne odpowiedniki w Stanach Zjednoczonych. Na początek ma dostarczyć osiem F-15EX, które będą częścią ogólnego zamówienia do 144 egzemplarzy.

Program Qatar F-15QA jeszcze bardziej ulepszył technologie nowej generacji w zaawansowanych F-15 […]. Napędzane cyfrową inżynierią i zaawansowanymi metodami produkcyjnymi te myśliwce stanowią przełom transformacyjny dla F-15. F-15QA zwiększy możliwości QEAF dzięki większej prędkości, zasięgu i ładowności niż jakikolwiek myśliwiec na świecie. – skomentował mówi Prat Kumar, wiceprezes programu F-15 w Boeing.

Co dokładnie oferuje najbardziej zaawansowany myśliwiec F-15?

F-15EX może i z zewnątrz sprawia wrażenie niemal identycznego myśliwca względem podstawowego F-15, ale posiada bardziej zaawansowaną awionikę i radar. Nazwany w wersji amerykańskiej mianem Super Eagle posiada m.in. system Eagle Passive/Active Warning and Survivability Syste (EPAWSS), czyli elektroniczny system bojowy zaprojektowany do automatycznego wykrywania, klasyfikowania i neutralizowania zagrożeń w powietrzu. Ten dodatek jest o tyle ważny, że w rzeczywistości EPAWSS jest pierwszym poważnym unowocześnieniem systemu walki elektronicznej serii F-15 od lat 80.

Głównymi atutami F-15EX względem starszych wersji jest nowszy radar i zdolność do przenoszenia ciężkiego uzbrojenia, a w tym rakiet powietrze-powietrze oraz broni hipersonicznej. Ciągle jednak ten myśliwiec nie posiada konstrukcji typu stealth, której obecność utrudniłaby jego wykrycie go przez przeciwników.

