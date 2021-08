NASA projektuje kolejny marsjański helikopter. Będzie większy i bardziej wszechstronny

Helikopter Ingenuity jest pierwszym tego typu pojazdem, który wykonał lot na planecie innej niż Ziemia. W związku z tym sukcesem, NASA nie zamierza spoczywać na laurach, a naukowcy z Jet Propulsion Laboratory już zajmują się projektowaniem tzw. Mars Science Helicopter.

Już teraz wiemy, że nowy latający pojazd będzie wyposażony w robotyczne ramię umożliwiające zbieranie próbek. Areną jego działań będzie Mawrth Vallis, dolina, która ok. 3,5 mld lat temu była najprawdopodobniej wypełniona jeziorami i podmokłymi terenami.

Mars Science Helicopter ma pełnić zupełnie inną rolę niż Ingenuity. O ile ten drugi prowadzi zwiad na rzecz łazika Perseverance, wykonując obserwacje z powietrza, tak MSH ma się zająć transportowaniem ładunków i ich rozmieszczaniem w wybranych miejscach. Co więcej, zajmie się też poszukiwaniem śladów świadczących o istnieniu na Czerwonej Planecie życia – obecnie bądź w przeszłości.

Nowy marsjański helikopter ma być bardziej samodzielny od Ingenuity

Dlaczego NASA chciałaby prowadzić badania akurat w obrębie Mawrth Vallis? Wynika to z faktu, że na Ziemi znajduje się minerały w podobnych miejscach i zawierają one materię organiczną. W związku z tym naukowcy liczą, iż na Marsie mogłoby się stać tak samo, a rzeczona dolina byłaby wtedy idealnym miejscem do wszczęcia poszukiwań.

Mobilność z powietrza daje ci dostęp, zasięg i rozdzielczość. Możesz dotrzeć do miejsc, do których nie dotrze żaden pojazd kołowy. Możesz pokonywać wiele kilometrów każdego dnia. I w zależności od tego, na jakiej wysokości lecisz, możesz uzyskać dowolną rozdzielczość obserwacji dzięki swoim instrumentom. J. Balaram, główny inżynier misji Ingenuity

MSH miałby się również zająć mapowaniem terenów pokrytych lodem. Ten mógłby zostać w przyszłości wykorzystany przez marsjańskich kolonizatorów. Posłużyłby wtedy to produkcji paliwa czy nawadniania upraw. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to opisywany helikopter miałby być w stanie unieść ładunek o wadze do 5 kilogramów i rozpędzić się do prędkości ponad 100 kilometrów na godzinę. Pojedynczy lot tego pojazdu mógłby potrwać maksymalnie 5 minut.

