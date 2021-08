Obserwacje Słońca a prognozy pogody kosmicznej – w jaki sposób się łączą?

Prognozy pogody są ważne w kontekście regionalnym, ale przewidywanie zmian w pogodzie kosmicznej jest jeszcze ważniejsze – i to w globalnym charakterze. Właśnie dlatego astronomowie obserwują koronę słoneczną.

W tym przypadku użyli oni satelity GOES-17. Za badaniami stał zespół z CIRES (Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences), któremu udało się wykonać historyczne zdjęcia ukazujące środkową koronę naszej gwiazdy. Przy okazji przeanalizowali również czynniki związane z wiatrem słonecznym oraz koronalnymi wyrzutami masy.

Zdjęcia zostały wykonane przez instrument SUVI (Solar Ultraviolet Imager) znajdujący się na satelicie GOES-17. Obrazy pochodzą z sierpnia i września 2018 roku. Naukowcy połączyli je następnie w większą całość, dzięki czemu udało im się określić strukturę, temperatury i przebieg emisji ultrafioletowych pochodzących ze środkowej korony Słońca.

Byliśmy w stanie zapewnić większe pole widzenia i skonstruować mozaikowe obrazy Słońca pokazujące koronę słoneczną w ekstremalnym świetle ultrafioletowym, aby odpowiedzieć na pytania o to, jak zewnętrzna atmosfera Słońca łączy się z powierzchnią gwiazdy. […] Dzięki naszej technice, możemy uchwycić dynamiczne początki koronalnych wyrzutów masy i zobaczyć jak rodzą się one w heliosferze. To poprawia modele CME [związane z koronalnymi wyrzutami masy], otwierając drzwi do nowej wiedzy i prowadząc do dokładniejszych prognoz pogody kosmicznej. Dan Seaton, CIRES

Obserwacje Słońca, a dokładniej jego środkowej korony, mogą pomóc w tworzeniu prognoz pogody kosmicznej

Ustalenia w tej sprawie są dostępne na łamach Nature Astronomy i sugerują, że zdjęcia środkowej korony dostarczyły wskazówek dotyczących związku pomiędzy strukturą magnetyczną korony wewnętrznej a koroną zewnętrzną. To właśnie tam wiatr słoneczny wpływa do heliosfery, czyli przestrzeni otaczającej Słońce. Dzięki SUVI autorzy badania mogli obserwować, jak plazma w koronie środkowej przepływa w różnych kierunkach i trafia w przestrzeń kosmiczną.

Emisje ultrafioletowe pochodzące z korony naszej gwiazdy są związane z kosmicznymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak erupcje słoneczne i wiatr słoneczny. Mogą one docierać do naszej planety, zakłócając działanie satelitów, urządzeń elektronicznych a nawet całych sieci elektrycznych czy nawigacyjnych. Jako że środkowa korona wydaje się w największym stopniu napędzać wiatr słoneczny i koronalne wyrzuty masy, to jej badania odgrywają kluczową rolę w tworzeniu lepszych prognoz pogody kosmicznej.

