Ogromne braki amunicji w USA. Sytuacja wpływa nawet na służby bezpieczeństwa

Wedle szacunków w Stanach Zjednoczonych osoby prywatne posiadają około 200 milionów sztuk broni palnej, a to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli idzie o uzbrojenie tego państwa. Nic więc dziwnego, że w obecnych czasach powszechnego niepokoju nastały ogromne braki amunicji w USA, które wpływają nie tylko na zwyczajnych Kowalskich, jak podaje w swoim najnowszym raporcie serwis Military.com.

W USA brakuje amunicji. Są tego trzy powody, zwiększające niepokój obywateli, którzy chcą bronić swego

Na obecną sytuację na rynek amunicji w USA wpływa kilka głównych czynników, ale wśród tych najważniejszych znajdziemy przede wszystkim rosnący niepokój wśród obywateli. Wpłynęła na to nie tylko sytuacja na całym świecie, z którą zmagamy się od marca 2020 roku, ale też liczne zamieszki i znaczący wzrost przestępczości. Te trzy czynniki skłoniły całe miliony ludzi do zakupu broni dla ochrony lub do zastosowań rekreacyjnych.

Tutaj warto powołać się na szacunki udostępnione przez National Shooting Sports Foundation, wedle których w zeszłym roku sprzedano 20 milionów sztuk broni, z czego aż 8 milionów wpadło w ręce kupujących, którzy wcześniej broni nie mieli. Podobny wzrost odnotowała baza danych FBI National Instant Criminal Background Check System, bo tak jak w 2010 roku dokonano 14,4 miliona weryfikacji zakupów broni, tak liczba ta wzrosła do prawie 39,7 mln w 2020 roku i do 22,2 mln w samym czerwcu 2021 roku.

Trudno więc nie domyślić się, że tak nagłe i wielkie wzrosty odbiły się na tym, że teraz rynek zauważył ogromne braki amunicji w USA. Niestety dane na temat jej sprzedaży nie jest znana, ponieważ nie jest regulowana i nie wymaga okazania licencji podczas kupna. Pewne jest jednak jedno – brakuje jej praktycznie wszędzie. Na półkach sklepowych, w magazynach klubów strzeleckich i strzelnic, w zapasach profesjonalnych strzelców rekreacyjnych i myśliwych, czy nawet w arsenale departamentów policji.

Tylko wojsku USA udało się uciec od problemu, dzięki temu, że dla niej produkcja amunicji ma miejsce aż w sześciu odmiennych lokalizacjach w całym kraju. W dobrym stanie są też w pewnym stopniu specjaliści, przygotowujący się do olimpiady zimowej (i ci, którzy zgarnęli dla USA cztery medale w letniej) przez wsparcie od sponsorów.

To w skali makro doprowadza do braku możliwości kupienia odpowiedniej ilości amunicji i wzrostu jej cen przez naturalne prawa wolnego rynku. W skali mikro objawia się to w braku możliwości ćwiczenia strzelania z broni, ciągle odwoływanych kursów na instruktorów, czy potrzebie „oszczędzenia” amunicji przez policję. Sami producenci amunicji twierdzą, że produkują jej tyle, ile tylko mogą, a gdyby tego było mało, jej import z innych krajów wzrósł w ciągu ostatnich lat o 225%.

