Poznaliśmy polską cenę Sony Xperia 1 III. Tanio nie jest, ale tego się spodziewaliśmy

W końcu ruszyła w naszym kraju przedsprzedaż nowego flagowca Sony – Xperia 1 III. jego premiera odbyła się już jakiś czas temu, a amerykańskie i europejskie ceny zdążyły nas już przygotować na wysoki koszt tego modelu.

Ruszyła przedsprzedaż Sony Xperia 1 III

Dziś, 18 sierpnia, ruszyła w naszym kraju przedsprzedaż modelu Xperia 1 III, która potrwa do 1 września. Smartfon dostępny jest w w Sony Center oraz w Media Expert, ale wkrótce dostępny będzie także w innych sklepach. Sony ustaliło polską cenę Xperia 1 III na 5799 zł. Nie powinno być to dla nikogo zbyt dużym zaskoczeniem, już wcześniej było wiadomo, że za tego flagowca trzeba będzie zapłacić nie mało.

W przedsprzedaży przygotowano także gratis, choć raczej tym razem nie będzie to powód do zachwytów. Do smartfona dorzucane jest bowiem etui ochronne za złotówkę. Jego regularna cena oscyluje w okolicach 200 zł, ale w Polsce go nie kupimy. Oczywiście taki gratis zawsze jest miły, jednak w innych krajach oferta pod tym względem była o wiele atrakcyjniejsza. W Niemczech dorzucane były słuchawki WH-1000XM3 i trzymiesięczną subskrypcję Tidal, a w Wielkiej Brytanii – słuchawki Sony WH-H910N.

Co Xperia 1 III oferuje za taką cenę?

Sony wyposażyło swój nowy flagowiec w wyświetlacz OLED HDR o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości 4K i odświeżaniem ekranu na poziomie 120 Hz. Dla większej ochrony pokryto go Corning Gorilla Glass Victus. Tylni panel chroni Corning Gorilla Glass 6. Jeśli już o wytrzymałości mówimy, to Xperia 1 III jest odporna na wodę (IPX5/IPX8) i pył (IP6X).

Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 888 wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Co ciekawe, jest też możliwość rozszerzenia pamięci przy pomocy karty microSDXC (do 1 TB). Urządzenie działa pod kontrolą Androida 11. Bateria ma pojemność 4500 mAh i obsługuje szybkie ładowanie. Trzydzieści minut wystarczy, by naładować smartfon do 50%.

Jeśli zaś chodzi o aparaty, to z przodu znajdziemy obiektyw 8 Mpix, zaś z tyłu system trzech aparatów o rozdzielczości 12 Mpix każdy (główny, ultraszerokokątny i teleobiektyw).

