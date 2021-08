To tu bada się promieniowanie rentgenowskie. Wkrótce pomoże w tym nowy superkomputer

Badania nad promieniowaniem rentgenowskim nabrały tempa w XIX wieku, a dalsze postępy w tej kwestii umożliwiły między innymi zaglądanie do wnętrza ludzkiego ciała czy innych, znacznie gęstszych materiałów.

Jedną z placówek zajmujących się badaniami poświęconymi promieniowaniu rentgenowskiemu jest Argonne National Laboratory. Jej pracownicy zajmują się wieloma różnymi dziedzinami, poczynając od produkowania ekologicznej energii, poprzez badania nad klimatem, a na medycynie kończąc.

Ważną rolę odgrywa tam Advanced Photon Source (APS), czyli źródło wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego. To właśnie dzięki niemu naukowcy są w stanie analizować struktury nawet najmniejszych obiektów, takich jak białka koronawirusa, kryształy litu wykorzystywane do tworzenia akumulatorów czy pierwiastki tworzące paliwo jądrowe.

APS co jakiś czas jest modyfikowane, tak, aby uzyskiwać coraz lepsze rezultaty. Nadchodzące zmiany mają spowodować, iż instrument ten będzie emitował nawet 500-krotnie silniejsze promieniowanie rentgenowskie, niż ma to miejsce obecnie. Jak nietrudno się domyślić, zwiększy to możliwości badawcze naukowców.

Promieniowanie rentgenowskie jest wykorzystywane do prowadzenia badań w wielu różnych dziedzinach

Planowana modernizacja ma polegać na wymianie pierścienia magazynującego elektrony na nowy, wydajniejszy model. Będzie to szczególnie przydatne dla naukowców operujących na linii 27-ID, których obserwacje zdecydowanie zyskają na rozdzielczości. Badacze działający na tej linii często prowadzą analizy związane z pamięciami komputerowymi. Co ciekawe, obecnie APS zbiera około 5 petabajtów danych rocznie. Po modernizacji liczba ta będzie liczona w setkach.

Unowocześnienie APS umożliwi naukę na skalę, o której teraz nawet nie możemy marzyć. […] Zwiększona jasność, jak również zdolność do ogniskowania jasnych wiązek do niewiarygodnie małych rozmiarów, otworzy nowe możliwości odkryć, które doprowadzą do ważnych innowacji w wielu dziedzinach. Dennis Mills

W analizowaniu danych, zarządzaniu instrumentami czy rekonstruowaniu zbieranych informacji ma pomóc sztuczna inteligencja, z superkomputerem Aurora na czele. Jego uruchomienie ma nastąpić już w przyszłym roku.

