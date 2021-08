Po raz pierwszy w kosmosie wykryto propionamid. To największa znaleziona tam cząsteczka peptydopodobna

Propionamid to złożony amid alkilowy o wzorze sumarycznym C2H5CONH2. Składa się on z dwunastu atomów i został niedawno po raz pierwszy wykryty w przestrzeni kosmicznej, co czyni go największą znalezioną tam cząsteczką peptydopodobną.

Autorzy przełomowego badania opisali swoje wnioski na łamach The Astrophysical Journal. Zespół badawczy miał międzynarodowy charakter – pod zarządem Juana Li z Chińskiej Akademii Nauk znajdowali się przedstawiciele placówek w Japonii, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie.

Warto w tym miejscu zauważyć, że białka są polimerami aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniem peptydowym, czyli -NHCO-. Wykrywanie białek w przestrzeni kosmicznej jest jednak bardzo wymagającym zadaniem, ponieważ mają one niską obfitość w fazie gazowej. Nic więc dziwnego, że astronomowie muszą szukać alternatywnych sposobów na prowadzenie poszukiwań – jednym z nich jest obserwowanie cząsteczek zawierających wiązania peptydopodobne.

Obszarem badań był jeden z największych obłoków molekularnych gazu i pyłu w naszej galaktyce, Sagittarius B2. Znajdujący się w pobliżu Centrum Drogi Mlecznej i oddalony od Ziemi o około 25 000 lat świetlnych, Sgr B2 wydał się idealnym miejscem do poszukiwania cząsteczek organicznych w tzw. ośrodku międzygwiazdowym. Właśnie tam w przeszłości znajdowano między innymi tlenek propylenu (CH3CHCH2O).

Analizując widma Sgr B2 zebrane z użyciem teleskopu IRAM (Institut de Radioastronomie Millimetrique) i łącząc je z danymi interferometrycznymi z badania ReMoCA (Re-exploring Molecular Complexity with ALMA), naukowcy doszli do wniosku, że w obrębie Sagittarius B2 znajdują się dwa szczególnie interesujące obszary. Chodzi o Sgr B2(N) i Sgr B2(M), które zawierają gęste, rozgrzane i zwarte rdzenie.

I choć sama obecność propionamidu w ośrodku międzygwiezdnym nie jest szczególnie zaskakująca, to jego wykrycie sugeruje, że duże cząsteczki podobne do peptydów mogą tworzyć się i przetrwać w procesie formowania gwiazd. Poza tym, mogą one prowadzić do powstawania bardziej złożonych cząsteczek w ośrodku międzygwiazdowym.

