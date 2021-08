Sieć 5G w każdym abonamencie Plusa. Czy 4 GB Internetu w 5G ma sens?

Plus rusza z nową ofertą, w której sieć 5G jest dostępna w każdym abonamencie. Zmiany dotyczą klientów biznesowych i indywidualnych, a stali klienci sieci mogą liczyć na korzystne dodatki.

Sieć 5G dla 15 mln osób. Dla klientów indywidualnych od 35 zł miesięcznie

W zasięgu sieci 5G Plusa jest obecnie ponad 15 mln osób w ok 500 miejscowościach. Co przekłada się na ponad 40% populacji.

W nowej ofercie Plusa dostęp do sieci 5G mamy od 35 zł miesięcznie, gdzie mamy do dyspozycji nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 4 GB Internetu. W najdroższym abonamencie za 85 zł jest to 120 GB.

Stali klienci Plusa, którzy przedłużają umowę, mogą liczyć na dodatkowe pakiety danych i trzeba przyznać, że wyglądają one naprawdę nieźle. Póki nie dojdziemy do gwiazdek… Dodatkowy pakiet danych jest jednorazowy, do wykorzystania przez cały okres trwania umowy.

Na tym nie koniec dodatków. Dalej mamy dostęp do HBO GO – za darmo na miesiąc w abonamencie za 35 i 55 zł oraz na 24 miesiące w dwóch najdroższych. Do tego Tidal na 24 miesiące za darmo w abonamencie za 65 i 85 zł. W przypadku oferta za 55, 65 i 85 zł mamy dodatkowo pakiet 150 GB za darmo na trzy okresy rozliczeniowe, lejek do 1 Mb/s po wykorzystaniu transferu danych oraz możliwość dokupienia dodatkowej karty SIM (maksymalnie trzech) w niższej cenie.

U klientów biznesowych podobnie

Oferta dla klientów biznesowych wygląda podobnie. Z tym że nie tu ma darmowego dostępu do Tidala i HBO GO. Dodatkowy pakiet danych, tak jak u klientów indywidualnych, jest jednorazowy.

Klienci biznesowi i indywidualni mogą korzystać z sieci 5G również we wszystkich ofertach Internetu mobilnego. Zmiana obowiązuje od 23 sierpnia i dotyczy nowych umów.

Czy tego Internetu nie jest za mało jak na sieć 5G?

I tak, i nie. Jeśli znajdujemy się w zasięgu sieci 5G, który gwarantuje nam prędkości przesyłania danych na poziomie kilkuset megabitów i będzie go używać zamiennie z Internetem stacjonarnym, to niemal wszystkie dostępne obecnie pakiety danych będą za małe.

Jeśli zamierzamy korzystać z 5G jak dotychczas z LTE, np. głównie w smartfonie, to ogromny pakiet danych nie jest istotny. Wówczas najważniejszym udogodnieniem sieci 5G są niezapchane pasma i możliwość korzystania z Internetu mobilnego tam, gdzie inni nie mogą tego zrobić, nawet pomimo pełnego zasięgu LTE.

