Testujemy GeForce RTX 3080 Ti w trzech grach z nowym wsparciem dla DLSS i RT

Niedawno Red Dead Redemption 2 otrzymał wsparcie dla DLSS, a Doom Eternal dla DLSS i RT. Jest też Escape from Naraka, która również wspiera obie technologie. Jak w tych grach wypadnie GeForce RTX 3080 Ti?

Wybrany model GeForce RTX 3080 Ti

W testach wykorzystałem kartę Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC. Jest to ciekawy model RTX 3080 Ti, który bardzo dobrze wypadł w naszych testach. Karta oferuje fabryczne OC oraz świetny wygląd, który zdecydowanie może się podobać. Jej minusem jest głośna praca pod obciążeniem, ale nie jest tutaj aż tak źle. Wydaje mi się, że ten model dobrze odda wydajność RTX 3080 Ti w testowanych grach.

W testach wykorzystałem sterowniki Game Ready 471.41. Jak zwykle w tego typu testach dodałem też wyniki z dodatkowej rozdzielczości – 3440 x 1440. Warto więc na nią zwrócić uwagę w szczególności jeśli macie taki monitor lub w przyszłości planujecie jego zakup.

Platforma Procesor Intel Core i9-10900K @ 5,1 GHz Chłodzenie Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna ASRock Z590 Taichi Pamięć RAM XPG Spectrix D50 4x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk AORUS NVMe Gen4 SSD 1 TB Dysk Samsung 970 Evo NVMe 1 TB Zasilacz FSP Aurum PT 1000W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU Monitor AOC AG352UCG6

Porównanie jakości obrazu

Poniżej znajdziecie screeny z gier – porównanie z włączonym RT i DLSS. Oczywiście są spore różnice po włączeniu ray tracingu w stosunku do jego braku. Dajcie jednak znać w komentarzach, czy widzicie też różnice w stosunku do DLSS: Jakość.

Red Dead Redemption 2, DLSS: wyłączony vs DLSS: Jakość

Doom Eternal, RT: wyłączony vs RT: włączony

Doom Eternal, RT: włączony vs RT: włączony i DLSS: Jakość

Escape from Naraka, RT: wyłączony vs RT: włączony

Escape from Naraka, RT: włączony vs RT: włączony i DLSS: Jakość

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

W pierwszej z rozdzielczości RTX 3080 Ti radzi sobie we wszystkich tytułach nawet bez DLSS przy włączonym RT. Wyniki są bardzo dobre i nie ma wątpliwości, że karta jest nawet za mocna do tej rozdzielczości. Także sam DLSS Jakość w Doomie i RDR2 nie dawał wybitnie dużego wzrostu fps w stosunku do wyników bez włączonej tej technologii.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W kolejnej z rozdzielczości karta ponownie nie ma problemów z uzyskaniem średnio 60 fps nawet bez DLSS. Ponownie w każdym z tytułów możecie cieszyć się płynną rozgrywką, a sama grafika sprawdza się świetnie.

Testy w rozdzielczości 3440 x 1440

Rozdzielczość 3440 x 1440 to już większe wymagania w szczególności po włączeniu RT. Tutaj w grze Escape from Naraka wyniki są średnio nadal powyżej 60 fps, ale zapas nie jest zbyt duży. Warto więc rozważyć włączenie DLSS nawet w trybie Jakość, który znacznie poprawia tę sytuację. W pozostałych tytułach karta radzi sobie bezproblemowo nawet bez DLSS. Jednakże włączenie tej technologii zaczyna już dawać większy wzrost w ilości fps.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W ostatnieju z rozdzielczości warto włączyć DLSS w przypadku Red Dead Redemption 2. W tej grze średnia ilość fps jest ledwo powyżej 60, a włączenie tej technologii nawet w trybie Jakość znacznie poprawia tę sytuację. W Escape from Naraka po włączeniu RT wyniki są poniżej 60 fps i tutaj koniecznie trzeba włączyć DLSS, aby cieszyć się z płynnej rozgrywki. Jedynie w Doom Eternal jak zwykle ilość fps jest wysoka nawet bez DLSS.

Podsumowanie

Jak sami widzicie we wszystkich grach RTX 3080 Ti radzi sobie świetnie. Tak naprawdę wyniki poniżej 60 fps zanotowałem w Escape from Naraka 4K po włączeniu ray tracingu. Oczywiście np. w Red Dead Redemption 2 4K ilość fps jest ledwo powyżej 60 i warto włączyć DLSS, ale nadal jest to dobry wynik. Sam DLSS w trybie Jakość zbyt mocno nie wpływa na jakość obrazu – dajcie znać w komentarzu czy widzicie różnice. Warto więc go tak czy inaczej włączyć i cieszyć się dodatkowymi klatkami na sekundę.

