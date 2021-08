Test TP-Link Archer AX73 (AX5400). Szybkie Wi-Fi 6 do mieszkania

TP-Link Archer AX73 (AX5400) to router dla średnio-zaawansowanego użytkownika, który szuka wydajnego i szybkiego Wi-Fi 6 w mieszkaniu lub biurze. A przynajmniej tyle wynika ze specyfikacji. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce.

Specyfikacja TP-Link Archer AX73 (AX5400)

obudowa o wymiarach 276 x 147,2 x 49mm, masa 650 gramów,

Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, Wi-Fi 6,

sześć antet zewnętrznych,

deklarowana prędkość do 574 Mb/s w 2,4 GHz i do 5400 Mb/s w 5 GHz,

obsługa MU-MIMO 4×4, OFDMA, Airtime Fairness, DFS, 6 strumieni Beamforming, 4T4R,

protokoły IPv4 i IPv6,

trzyrdzeniowy procesor Broadcom BCM6750,

gniazda 4x LAN, 1x WAN, 1x USB 3.1 Gen. 1,

obsługa z poziomu aplikacji mobilnej,

cena: 499 zł.

W zestawie znajdziemy kabel zasilający oraz kabel LAN. Dla odmiany okrągły. Zazwyczaj w nowych routerach kabel jest płaski.

TP-Link Archer AX73 (AX5400) to spory router, na którym… coś leży?

Przesadni esteci lub osoby pedantyczne mogą chcieć schować router TP-Link Archer AX73 (AX5400) w najciemniejszy kąt mieszkania. Nie dlatego, że sprzęt jest brzydki, a dlatego, że… coś na nim leży. Połyskująca wstawka na górze obudowy zdecydowanie wyróżnia router na tle konkurencji. Wygląda maksymalnie dziwnie i zdecydowanie wymaga przyzwyczajenia, że to zwyczajnie tak ma, a nie coś leży na obudowie.

Router jest dosyć spory, szczególnie po rozłożeniu antenek. Z tyłu obudowy znajdziemy gniazda oraz przyciski sterujące diodą, WPS-em oraz siecią Wi-Fi. Na lewym boku mamy port USB, a z przodu zestaw diod sygnalizujących stan pracy.

Spód routera jest dziurawy, co zapewnia podstawową wentylację. Znajdziemy tu również zaczepy pozwalający powiesić go na ścianie.

Konfigurację TP-Link Archer AX73 (AX5400) najłatwiej przeprowadzić z poziomu smartfonu

Konfiguracja routera TP-Link Archer AX73 (AX5400) jest banalna. Podpinamy go do prądu oraz kabla internetowego, wyciągamy smartfon i przeklikujemy kolejne kroki zgodnie z tym, co pojawia się na ekranie. W ten sposób ustawiamy podstawowe parametry sieci, wprowadzamy hasło i opcjonalnie zabezpieczenia związane np. z kontrolą rodzicielską. A raczej większość zabezpieczeń, bo część funkcji wymaga dokupienia dodatkowego pakietu zabezpieczeń. A ten tani nie jest, bo usługa HomeShield to wydatek 29 zł miesięcznie lub 270 zł rocznie.

Aplikacja pozwala na sterowanie wszystkimi, typowymi dla routerów, parametrami. Mamy tu również możliwość przeprowadzenia diagnostyki sieci, jak również zdalnego sterowania routerem.

Wszystko to, co wprowadzamy z poziomu aplikacji w smartfonie, możemy też zrobić za pomocą panelu administracyjnego w przeglądarce internetowej. Choć niektóre ustawienia (np. protokołów IPv4 i IPv6) są dostępne tylko w przegladarce.

TP-Link Archer AX73 (AX5400) potrafi wykorzystać dostępne łącze internetowe

TP-Link Archer AX73 (AX5400) zbiera mieszane, ale zazwyczaj bardzo pozytywne opinie na temat osiągów. Dlatego też bardzo ciekawiło mnie, jak wypadnie w testach praktycznych.

Test został przeprowadzony w ok 60-metrowym mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty. Internet UPC o prędkości 600/60 Mb/s. Pomiar wykonany za pomocą aplikacji Pro Speedtest na laptopie Huawei MateBook X Pro 2021. W tabeli widoczny jest średni wynik pięciu pomiarów w każdej lokalizacji, zaokrąglony do pełnej wartości w dół, zestawiony z podstawowym routerem z zestawu UPC.

Router znajduje się w miejscu czerwonej kropki:

Oto rezultaty:

Wyniki potwierdzają pozytywne opinie na temat routera. Sprzęt, delikatnie mówiąc, daje radę i z powodzeniem jest w stanie zaopatrzyć w bezprzewodowy Internet średniej wielkości mieszkanie.

Po podłączeniu do routera kilku urządzeń – synchronizującego co się da smartfonu, laptopa, komputera stacjonarnego, telewizora z Netflixem oraz odkurzacza, prędkości spadły o 1/3 do połowy. Co nadal jest bardzo dobrym wynikiem i pokazuje, że TP-Link Archer AX73 (AX5400) może być jedynym routerem, jaki potrzebujemy.

TP-Link Archer AX73 (AX5400) może być odpowiedzią na pytanie – jaki router wybrać?

Kiedy TP-Link Archer AX73 (AX5400) debiutował na rynku miał przesadzoną cenę sięgającą prawie 800 zł. Wiele osób z pewnością miałoby opory przed wydaniem takich pieniędzy na router. Aktualna cena 499 zł wygląda już znacznie lepiej i jest zdecydowanie adekwatna do możliwości sprzętu.

TP-Link Archer AX73 (AX5400) oferuje bardzo dobre działanie sieci Wi-Fi, jest banalnie prosty w konfiguracji i do tego względnie ładny. Wygląd może jest nieco dyskusyjny, ale choćby same użyte plastiki są lepsze jakości niż w najtańszym sprzęcie, a router nie stara się na siłę udawać np. sprzętu gamingowego.

Jeśli szukasz routera, który w pełni wykorzysta możliwości Twojego łącza internetowego oraz zapewni dobrą prędkość Wi-Fi w średniej wielkości mieszkaniu lub biurze, TP-Link Archer AX73 (AX5400) to może być sprzęt, którego szukasz.

