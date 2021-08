Jak smak żywności wpływa na psychikę astronautów?

Jeśli ludzkość myśli o długoterminowych misjach kosmicznych oraz kolonizowaniu innych planet, to możliwość uprawy żywności w kosmosie wydaje się nieodłącznym tego elementem. Ale z tym procesem jest związanych więcej aspektów niż mogłoby się wydawać.

Dowodzą tego dwa eksperymenty prowadzone na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W ich ramach astronauci uprawiali między innymi sałatę, rzodkiewki i papryczki chili. Wymaga to oczywiście ciągłego nadzoru, choćby w zakresie dostępu do światła, wilgoci oraz ogólnego dbania o kondycję roślin. Tym, o czym się zapomina, jest wpływ żywności na zdrowie psychiczne członków załogi.

Wbrew pozorom, świeża żywność może znacząco poprawiać samopoczucie psychiczne astronautów i ich zdrowie fizyczne. Potwierdzają to wyniki eksperyment HRF Veg, który nie skupiał się na praktycznych aspektach upraw, lecz ich odbiorze przez astronautów. Mieli oni dostęp do kwestionariuszy, za sprawą których mieli oceniać swoją kondycję psychiczną w związku z dostępem do uprawianych na stacji warzyw.

Uprawa żywności w kosmosie może być ważnym elementem związanym z utrzymaniem kondycji psychicznej astronautów

Okazuje się, że ważną rolę odgrywa w tym przypadku tzw. efekt IKEA, który wiąże się z faktem, iż jesteśmy bardziej przywiązani do rzeczy, które same stworzyliśmy. W tym przypadku mamy natomiast większe zamiłowanie do warzyw pochodzących z naszych upraw. Poza tym, dostęp do świeżej żywności zawierającej witaminy i kluczowe dla zdrowia substancje odżywcze, również jest kluczowy.

Astronauci często narzekają na „gastronomiczną nudę” w przestrzeni kosmicznej, a zdarza się nawet, że zmysł smaku zmienia się podczas dłuższego pobytu poza Ziemią. Na miejscu dostępna jest tylko ograniczona liczba gotowych posiłków, więc astronauci mogą popaść w monotonię. W efekcie tracą na wadze, podupadają na zdrowiu fizycznym oraz psychicznym. Utrata apetytu może dodatkowo prowadzić do niedoborów żywieniowych.

W związku z tym prowadzone jest oddzielne badanie, czyli The Food Acceptability, Menu Fatigue, and Aversion in ISS Missions. W jego ramach załoganci Międzynarodowej Stacji Kosmicznej raz w tygodniu oceniają jedzenie i napoje, do których mieli dostęp w ostatnich dniach. Oba przedsięwzięcia mają na celu lepsze zrozumienie tego, jak przygotowywać jedzenie, które będzie wykorzystywane w czasie długoterminowych misji kosmicznych.

