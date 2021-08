Nad Wenus unosi się Gigantyczna Ciemna Chmura. Astronomowie od ponad 30 lat chcą zrozumieć, czym jest struktura

W atmosferze Wenus od co najmniej 30 lat dało się zaobserwować ciemną chmurę o sporych rozmiarach. Obejmuje bowiem 1/3 szerokości geograficznej tej planety, a do jej zobrazowania posłużyła w 2015 roku sonda kosmiczna Akatsuki.

Giant Dark Cloud, czyli po prostu Gigantyczna Ciemna Chmura, przykuwa uwagę nie tylko ze względu na swoją długowieczność, ale również na skutek nietypowego zachowania. Początkowo określano ją mianem zaburzenia, które wydawało się orbitować inaczej niż reszta wenusjańskiej atmosfery. Chmura okrążała bowiem tę planetę raz na pięć dni, a więc znacznie szybciej niż pozostałe obłoki.

Czytaj też: Specjalny balon może pomóc w wykrywaniu trzęsień ziemi na Wenus

Problem z Akatsuki polegał na tym, że nie była ona ustawiona w sposób umożliwiający wystarczające zbadanie chmury. Sonda spędza większość czasu stosunkowo daleko od Wenus ani nie posiada spektrometru, który umożliwiałby określenie składu Gigantycznej Ciemnej Chmury. Aby rozwikłać tę zagadkę, Kevin McGouldrick z University of Colorado Boulder postanowił skupić się na danych pochodzących z misji Venus Express, która działała w latach 2006-2014.

Gigantyczna Ciemna Chmura otaczająca Wenus została zaobserwowana w archiwalnych danych pochodzących aż z 1986 rok

Na pokładzie sondy znajdował się instrument VIRTIS, umożliwiający prowadzenie badań w podczerwieni. Wnioski do jakich doszedł McGouldrick i jego współpracownicy zostały opisane na łamach The Planetary Science Journal. Jedną z podstawowych informacji wydaje się ta sugerująca, że chmura wpływa na proporcje kwasu siarkowego i pary wodnej w atmosferze Wenus. Poza tym, obłok reguluje wysokość chmur oraz rozmiar wchodzących w ich skład cząsteczek.

Czytaj też: Dwie sondy przeleciały niedawno wokół Wenus. Teraz mamy ich nagrania

Co ciekawe, Gigantyczna Ciemna Chmura, mimo swoich rozmiarów, byłaby trudna do zaobserwowania gołym okiem, nawet przez człowieka znajdującej się (jakimś cudem) na powierzchni Wenus. Nie oznacza to, że poświęcone temu zjawisku badania nie są ważne. Wręcz przeciwnie: lepsze poznanie chmury może pomóc naukowcom w lepszym zrozumieniu zjawisk zachodzące w ziemskiej atmosferze. Nie bez powodu Wenus nazywa się czasem bliźniaczką Ziemi. Obie planety mają bowiem szereg podobnych cech, choć również wiele różnic.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News