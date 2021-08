Wszystko co wiemy o Samsungu Galaxy Z Fold3

Składany Galaxy Z Fold3 Samsunga zostanie zaprezentowany już 11 sierpnia, więc podsumujmy co na temat już wiemy. Informacji jest sporo, więc warto zebrać je w jednym miejscu.

Następca ubiegłorocznego Folda zadebiutuje podczas wydarzenia Unpacked zaplanowanego na 11 sierpnia. W kwestii premiery nie ma więc tajemnic i spekulacji. Cała reszta informacji dotyczących specyfikacji smartfona pochodzi natomiast z przecieków i plotek, więc należy pamiętać, że pewne szczegóły mogą okazać się nieprawdziwe.

Specyfikacja Samsunga Galaxy Z Fold3

Pomiędzy pierwszym Foldem a jego następcą byliśmy świadkami ogromnego skoku innowacyjnego. Teraz jednak raczej aż tak ogromnej różnicy nie ma co się spodziewać. Oczekujemy raczej naprawienia i ulepszenia tego, co w poprzedniku nie do końca grało.

Wygląd

Przecieki rendery wskazują, że w wyglądzie nie zauważymy ogromnej różnicy. Moduł aparatu ma być bardziej zaokrąglony względem poprzednika. Mówi się również, że Samsung ulepszy zawiasy, które dodatkowo będą cieńsze. Samo urządzenie również ma być nieco lżejsze niż model z poprzedniej generacji, choć różnica jest raczej znikoma, bo wynosi zaledwie 13g.

Z kolei specyfikacja TENAA ujawniła nam dokładne wymiary urządzenia – 128,1 x 158,2 x 6,4 mm. Dla przypomnienia, wymiary Fold2 wynoszą – 128.2 x 159.2 x 6.9 mm. Jak więc widzicie tutaj różnica jest również ledwo zauważalna. Udało się jednak nieco odchudzić smartfon, choć zaledwie o 0,5 mm.

Dzięki renderom udostępnionym przez serwis 91mobiles możemy przyjrzeć się smartfonowi z każdej strony i w każdym wariancie kolorystycznym.

Wodoodporność

Przecieki wskazują, że najnowsze składane smartfony Samsunga – Fold3 i Flip3 – mają być wodoodporne zgodnie z normą IPX8.

Wyświetlacz

Jak „odchudzanie” smartfona wpłynęło na wyświetlacze? Przecieki i certyfikacja TENAA wskazują, że zewnętrzny wyświetlacz ma przekątną 6,2 cala i oferuje odświeżanie na poziomie 120 Hz. Wewnętrzny wyświetlacz, według Evana Blassa i ETNews ma mieć natomiast 7,6 cala również z odświeżaniem 120 Hz.

Procesor i bateria

W przypadku chipsetu ma być to Qualcomm Snapdragon 888 wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Na tę drugą opcję pamięci masowej wskazuje chociażby koreański serwis Naver, choć podobne plotki dochodzą też z innych źródeł. Serwis Sammobile podaje, że Galaxy Z Fold3 będzie działał pod kontrola Androida 11 z nakładką One UI 3.5.

Tutaj warto też wspomnieć, że znany leakster Ice Universe poinformował, że może również istnieć wersja Folda wyposażona w procesor Exynos 2100. Miałby on pojawić się w urządzeniach dedykowanych konkretnym rynkom. Wersja globalna nadal miałaby więc Snapdragona.

Jeśli zaś chodzi o baterię, to certyfikacja TENAA ujawnia pojemność 4500 mAh z ładowaniem 25 W, potwierdza to również certyfikacja 3C.

Aparaty

Ta kwestia jest bardzo ciekawa, bo rendery i przecieki wskazują, że aparat do selfie umieszczony na ekranie zewnętrznym będzie miał 10 Mpix, ten na wewnętrznym – 16 Mpix, ale za to ma być umieszczony pod wyświetlaczem. Ice Universe wrzucił do sieci zdjęcie mające przedstawiać właśnie aparat pod ekranem.

Z tyłu natomiast mamy dostać potrójną konfigurację 12 Mpix, prawdopodobnie składającą się aparatu głównego Sony IMX555, teleobiektywu 3M5 i ultraszerokokątnego 3L6.

Obsługa rysika S Pen

Galaxy Z Fold3 ma obsługiwać rysik S Pen. Potwierdził to we wpisie na blogu prezes Samsung Mobile, dr TM Roh i choć nie napisał tego wprost, to słowa: „pierwszy w historii S Pen zaprojektowany specjalnie do telefonów składanych” daje naprawdę wiele do myślenia.

Serwis Naver podaje jednak, że raczej nie powinniśmy oczekiwać dedykowanego miejsca w smartfonie, w którym rysik będzie można schować. Jest to bardzo prawdopodobne biorąc pod uwagę fakt, że Fold3 ma być wodoodporny.

Cena Galaxy Z Fold3

Evan Blass ujawnił nam dzisiaj ceny Galaxy Z Fold3. Wersja 12/ 256 GB ma kosztować 1899 euro, zaś ta z 512 Gb pamięci wbudowanej – 1999 euro. Daje nam to w przeliczeniu około 8650 zł za wersję podstawową i ok. 9100 zł za tę z większą ilością pamięci. Przeciek co prawda nie wskazuje na konkretne warianty, ale takowych łatwo się domyślić.

Remember that pricing is almost never a direct conversion across markets and currencies. https://t.co/MLvLUynwjG pic.twitter.com/fdbRvnySu6 — Evan (@evleaks) August 3, 2021

