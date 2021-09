Automatyczne grupowanie kart zniknie z Chrome na Androida

Kilka wydań temu, do przeglądarki Chrome na Androida trafiła funkcja automatycznego grupowania kart. Google chciało dobrze, jednak użytkownikom, najzwyczajniej w świecie, ta funkcjonalność nie przypadła do gustu.

Teraz Google pozbywa się automatycznego grupowania kart z mobilnej przeglądarki Chrome

Choć często wydaje nam się, że nasze głosy protestu w sprawie jakichś funkcji w aplikacjach nie dają żadnych rezultatów, to zdarza się, że jednak zostają one dostrzeżone. Tak stało się właśnie w przypadku mobilnego Google Chrome, które jakiś czas temu zostało „wzbogacone” o dość denerwującą funkcję. Chodzi o wspomniane wyżej, automatyczne grupowanie nowo otwartych w przeglądarce kart. Cel był szczytny – pomóc nam w zorganizowaniu kart. Wyszło niestety zupełnie inaczej.

Narzekań zapewne nie byłoby tak dużo, gdyby nie fakt, że zniknęła również flaga, która pozwalała tę funkcjonalność wyłączyć. Użytkownicy spodziewali się, że wyrażane przez nich opinie przejdą bez echa, jednak tym razem Google zauważyło ich niezadowolenie. Serwis XDA Developers zauważył bowiem, że testowa wersja mobilnego Chrome’a porzuciła funkcję automatycznego grupowania kart.

Na jej miejsce testowana jest inna nowość. Chodzi o domyślne otwieranie linków w nowych kartach, które samemu będziemy mogli dodać do grupy, jeśli uznamy, że tego właśnie nam potrzeba. Co ciekawe, pojawiła się też odwrotna opcja, która pozwala, na otwarcie w grupie od razu, ale z możliwością pozostawienia ich w zwykłych kartach. Jest to więc o wiele lepsza funkcjonalność, dająca użytkownikom wybór i nienarzucająca jednego rozwiązania.

Na razie nie wiemy, kiedy ostatecznie trafi do stabilnej wersji Chrome na Androida. Nie ma również informacji, czy automatyczne otwieranie kart w grupach zniknie z przeglądarki. Istnieje bowiem możliwość, że Google po prostu uczyni tę funkcję opcjonalną.

