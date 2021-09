Dotykowe hologramy coraz bliżej. Naukowcy pracują nad technologią rodem z filmów

Zespół badawczy z Uniwersytetu w Glasgow opracował nową metodą, dzięki której można odczuć wrażenie fizycznej interakcji z hologramami. Naukowcy opisali swoje dokonania w Advanced Intelligent Systems.

Dotykowe hologramy, umożliwiające komunikację niezwykle zbliżoną do tej „w cztery oczy”, to nadal wizja rodem z filmów. Świat nauki jednak nie próżnuje i dąży do odtworzenia tej technologii w prawdziwym życiu. Szkoccy badacze postanowili zrobić krok w kierunku tworzenia holograficznych projekcji, z którymi ludzie mogliby wchodzić w – wirtualne, lecz przy tym realistyczne – interakcje.

Autorzy projektu określają proponowaną przez nich technologię mianem aerohaptyki. Stojący za nią układ łączy wyświetlanie wolumetryczne ze strumieniami powietrza, dzięki czemu użytkownicy mają wrażenie, że ich dłonie mają kontakt z fizycznymi obiektami, a nie projekcjami.

Dotykowe hologramy umożliwiają nie tylko oglądanie projekcji, ale też wchodzenie z nimi w interakcje

Dokładniej rzecz biorąc, wykorzystane przez naukowców urządzenie łączy w sobie czujnik Leap Motion, który umożliwia śledzenie ruchów dłoni użytkownika. W zestawie znajduje się również ruchoma dysza, która kieruje strumień powietrza na dłonie i opuszki palców. W ten sposób badaczom udało się zapewnić realistyczne odczucia związane z „odbijaniem” wirtualnej piłki do koszykówki. Była ona wyświetlana w trójwymiarze, podczas gdy czujnik Leap Motion śledził ruchy i umiejscowienie rąk użytkownika. Dysza generowała natomiast strumień powietrza, którego opór sprawiał, że piłka wydawała się fizycznym obiektem, a nie projekcją.

Haptyczne sprzężenie zwrotne i technologia wyświetlania wolumetrycznego przeszły długą drogę w ostatnich latach, przybliżając nas do możliwości odbywania realistycznych interakcji z wirtualnymi obiektami. Jednak obecna technologia często wymaga urządzeń do noszenia bądź trzymania w ręku, co zwiększa koszty i komplikuje życie, potencjalnie wstrzymując jej powszechne zastosowanie. Ravinder Dahiya, Uniwersytet w Glasgow

