Dreame Bot D9 Max to nowość na rynku. Czego możemy się po nim spodziewać?

Akcja partnerska

Szukając robota czyszczącego musimy przekopać się przez wiele dostępnych na rynku modeli. Różnią się one ceną, oferowanymi funkcjami, pojemnością baterii i wieloma innymi rzeczami, na które trzeba zwrócić uwagę. Dziś skupimy się na Dreame Bot D9 Max, który kupić teraz możemy w świetnej promocji.

Zanim zajmiemy się ceną, najpierw przeanalizujemy poszczególne cechy tego robota czyszczącego, a właściwie czyszcząco-mopującego. W końcu to jego umiejętności odgrywają tutaj kluczową rolę. Potem porównamy go, pod względem specyfikacji, z kilkoma innymi popularnymi modelami. Dzięki temu będziecie mieli pełen obraz Dreame Bot D9 Max i łatwiej zdecydujecie, czy to właśnie tego robota odkurzającego potrzebujecie w swoim domu.

Co oferuje Dreame Bot D9 Max?

Konstrukcja nastawiona na dokładność

Szczotka główna (16.8 cm) zamontowana w tym modelu jest szersza niż w innych urządzeniach tego typu. Ruchoma, elastyczna szczotka w kształcie litery „V” przylega do podłogi i dokładnie zmiata drobiny kurzu nawet w trudno dostępnych miejscach, takich jak rogi pomieszczenia.

Nie możemy zapomnieć również o nowej konstrukcji szczotki. Przypomina ona grzebień, co sprawia, że odkurzane włosy nie wplątują się w szczotkę. Dzięki tym cechom konstrukcji Dreame Bot D9 Max znacznie lepiej usuwa zabrudzenia, co przekłada się na dokładniejsze sprzątanie, nawet w trudno dostępnych miejscach.

Doskonałe ssanie

Jednak nie tylko szczotki odpowiadają za dokładne odkurzanie. Istotna jest również moc ssania, która tutaj wynosi do 4000 Pa. Uzyskano ją przy pomocy silnika bezszczotkowego połączonego ze zoptymalizowaną konstrukcją kanału ssącego. Warto wspomnieć, że proces odkurzania odbywa się bez „cofania się” kurzu (nie wydostaje się on z powrotem z pojemnika), co przekłada się na dokładne usuwanie wszystkich drobin.

Dreame Bot D9 Max oferuje również funkcję mopowania, więc nie tylko odkurzy, ale również umyje podłogę wyręczając nas także w tej czynności. Zadbano też o obecność antybakteryjnej ściereczki do mopowania, a przepływ wody można kontrolować przy pomocy aplikacji, co zdecydowanie wyróżnia ten model na rynku.

Pojemne zbiorniki

By jeszcze bardziej wyręczyć użytkownika, zastosowano tutaj bardzo pojemny zbiornik na śmierci – 570 ml. Może on pomieścić znacznie więcej kurzu, niż w konkurencyjnych modelach, w których zwykle zostajemy ok. 400-450 ml. Zbiornik na wodę ma natomiast pojemność 270 ml.

Zaawansowana technologia nawigacji i zdolność rozpoznawania dywanów

Dokładne sprzątanie przy pomocy robota odkurzającego zależy również od technologii nawigacji, w jaką dany model jest wyposażony. W Dreame Bot D9 Max zastosowano laserową nawigację LDS, zaawansowany system nawigacji laserowej umożliwiającej dokładniejsze mapowanie domu. Kiedy urządzenie pozna nasz dom, dostosuje odpowiednią trasę sprzątania, by cały proces przebiegał efektywniej, a podłoga była sprzątana dokładniej.

Przy pomocy aplikacji możemy wyróżnić dane strefy, w których ma się odbyć sprzątanie, wskazać te, do których robot odkurzający nie powinien wjeżdżać oraz ustalić harmonogram sprzątania. Model ten wyposażono także w automatyczne wykrywanie dywanów. W praktyce oznacza to, że jeśli urządzenie wjedzie na dywan, natychmiast wykryje zmianę podłoża i zwiększy moc ssania, dobierając ją tak, by jak najdokładniej wyczyścić odkurzaną powierzchnię.

Pojemna bateria

Wybierając robot odkurzający chcielibyśmy, by po jego włączeniu, był w stanie odkurzyć całe nasze mieszkanie lub dom. Dlatego też istotną cechą takiego urządzenia jest pojemność baterii i czas pracy, co przekłada się na maksymalną powierzchnię, jaką może wyczyścić. Nawet najmocniejsze ssanie i najlepsze szczotki nie zrekompensują nam długiego sprzątania, które dodatkowo jest przerywane na ładowanie odkurzacza. W przypadku Dreame Bot D9 Max raczej nie powinniśmy mieć takiego problemu.

Producent wyposażył go w baterię o pojemności 5200 mAh, która zapewnia do 150 minut pracy i pozwala na wyczyszczenie powierzchni nawet do 250 ㎡. Z pewnością wystarczy to na odkurzenie mieszkania przeciętnej wielkości. Co istotne, jeśli robot rozładuje się podczas sprzątania, to po naładowaniu rozpocznie pracę tam, gdzie ją zakończył.

Cicha praca

Istotną rzeczą, o której warto wspomnieć, jest również możliwość pokonywania przeszkód do 2 cm, więc przeciętny próg w mieszkaniu nie powinien utrudnić sprzątania. Dreame Bot D9 Max wyróżnia się na tle innych urządzeń tego typu także cichą pracą. Generowany podczas odkurzania hałas wynosi bowiem 55 dB.

W dalszej części, podczas porównywania do z innymi popularnymi modelami, zobaczycie jak prezentuje się pod tym względem na ich tle. Oczywiście urządzenie obsługuje automatyczne ładowanie, kiedy poziom baterii uniemożliwi pracę, sam wróci do stacji ładującej. Można go kontrolować przy pomocy aplikacji, a także współpracuje z asystentem głosowym Alexa.



Zawartość pudełka i garść dodatkowych informacji technicznych

Dreame Bot D9 Max to urządzenie… dla każdego

Niezależnie od tego, jaki tryb życia prowadzisz, taki robot odkurzający wyręczy Cię w codziennych domowych obowiązkach. Możliwość zaplanowania harmonogramu sprzątania umożliwi dostosowanie go do naszych potrzeb. Bez problemu ustawimy go tak, by wykonał odpowiednie czynności podczas naszej nieobecności w domu. Idealnie nadaje się dla posiadaczy zwierzaków, zwłaszcza takich, które gubią dużo sierści. Będzie pomocny dla osób starszych czy niepełnosprawnych, dla których odkurzanie może być już czynnością zbyt męczącą. Właściwie to urządzenie dla każdego, komu zależy na zachowaniu czystości w domu przy jednoczesnym pozbyciu się części obowiązków.

Jak Dreame Bot D9 Max wypada na tle innych popularnych modeli?

Podczas szukania robota odkurzającego będziecie musieli dokonać wyboru spośród różnych modeli. Poniżej zestawiliśmy dla Was Dreame Bot D9 Max i iRobot i7(7150), Roborock S5 Max oraz ECOVACS

DEEBOT OZMO 920 porównując ich najistotniejsze funkcje i elementy specyfikacji.

Technologia nawigacji:

Dreame Bot D9 Max – laserowa

iRobot i7(7150) – wizualna SLAM

Roborock S5 Max – laserowa

ECOVACS DEEBOT OZMO 920 – laserowa

Funkcja odkurzania i mopowania:

Dreame Bot D9 Max – urządzenie 2 w 1

iRobot i7(7150) – tylko odkurzanie

Roborock S5 Max – 2 w 1

ECOVACS DEEBOT OZMO 920 – 2 w 1

Wysokość urządzenia:

Dreame Bot D9 Max – 3,7 cala (9,4 cm)

iRobot i7(7150) – 3,63 cala

Roborock S5 Max – 3,9 cala

ECOVACS DEEBOT OZMO 920 – 3,66 cala

Pojemność baterii i czas pracy:

Dreame Bot D9 Max – 5200mAh/150min

iRobot i7(7150) – 75 minut

Roborock S5 Max – 5200mAh/150min

ECOVACS DEEBOT OZMO 920 – 3200mAh/110min

Szczotka główna:

Dreame Bot D9 Max – uniemożliwiająca wplątywanie się włosów

iRobot i7(7150) – gumowa szczotka

Roborock S5 Max – normalna szczotka

ECOVACS DEEBOT OZMO 920 – normalna szczotka

Maksymalna moc ssania:

Dreame Bot D9 Max – 4000 Pa

iRobot i7(7150) – brak informacji

Roborock S5 Max – 2000 Pa

ECOVACS DEEBOT OZMO 920 – 1200 Pa

Pojemność zbiornika na śmieci i wodę:

Dreame Bot D9 Max – 570 ml/ 270 ml

iRobot i7(7150) – 400 ml/ brak pojemnika na wodę

Roborock S5 Max – 480 ml / 290 ml

ECOVACS DEEBOT OZMO 920 – 430 ml/240 ml

Zaawansowana kontrola mapy:

Dreame Bot D9 Max – selektywne strefy sprzątania, wirtualne strefy zamknięte, harmonogram sprzątania

iRobot i7(7150) – selektywne strefy sprzątania, wirtualne strefy zamknięte, harmonogram sprzątania

Roborock S5 Max – selektywne strefy sprzątania, wirtualne strefy zamknięte, planowanie czasowe

ECOVACS DEEBOT OZMO 920 – selektywne strefy sprzątania, wirtualne strefy zamknięte, mapowanie czasowe i wielopoziomowe

Poziom hałasu:

Dreame Bot D9 Max – 55 dB

iRobot i7(7150) – 60 dB

Roborock S5 Max – 67 dB

ECOVACS DEEBOT OZMO 920 – 56 dB

Wykrywanie dywanów – tę funkcję oferują wszystkie modele prócz iRobot i7. Każde z tych urządzeń oferuje również pokonywanie przeszkód do 2 cm, automatyczne ładowanie, kontrolę z poziomu aplikacji i współpracę z asystentem główmy Alexa. Jednak Dreame Bot D9 Max, jako jedyny spośród tych czterech modeli, daje możliwość kontrolowania przepływu wody przy pomocy aplikacji, a także posiada w zestawie antybakteryjną ściereczkę do mopowania.

Ile kosztuje Dreame Bot D9 Max?

Opisaliśmy już wszystkie cechy tego robota odkurzającego, więc warto przejść do kwestii ceny. Standardowa cena wynosi 399 euro, jednak nie zabrakło atrakcyjnej promocji trwającej od 9:00 20.09 do 9:00 26.09. W tym czasie możemy nabyć ten model na stronie coolladen.com w cenie 259,99 euro, a jeśli podczas zakupów wykorzystamy kod zniżkowy CLD9MAX10 zaoszczędzimy dodatkowe 10 euro, choć trzeba się pospieszyć, bo takich kuponów przygotowano jedynie 100.

Ponadto pierwsze pięć osób, które w tych dniach kupią Dreame Bot D9 Max mogą otrzymać dodatkowe 50% zniżki na urządzenie! Zaś 50 pierwszych osób będzie mogło dokupić za dodatkowe 50 euro oczyszczacz powietrza Xiaomi Air Purifier 3H.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Coolladen