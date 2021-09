Wyjątkowe elektryczne hulajnogi Unagi. Model Eleven zachwycają wagą i wyposażeniem

Firma Unagi ujawniła swoje najnowsze elektryczne hulajnogi Model Eleven, którymi ewidentnie powinien zainteresować się każdy, uważający się za fana e-Scooterów. To połączenie nie tylko świetnego wykonania, innowacyjnego designu, ale też niespotykanej dotąd technologii, o co zadbał projektant Yves Behara. Niestety na ten moment są tylko dostępne do kupienia na Indiegogo w formie przedsprzedaży w cenie kolejno 1690 i 1990$ zależnie od wersji. Z czasem te ceny wzrosną do 2440 i 2860$.

Elektryczne hulajnogi Unagi Model Eleven na ten moment kupicie tylko w przedsprzedaży ze znaczną obniżką

Elektryczne hulajnogi Unagi Model Eleven, które trafią w ręce pierwszych klientów latem 2022 roku, bazują na konstrukcji wykonanej z „długiego” włókna węglowego. To dzięki niemu nawet pomimo obecności podwójnego systemu zawieszenia, czyli obejmującego oba koła, są lekkie. 14,5 kilogramów, to bowiem ciągle niewiele i to zwłaszcza na tle tego, co kryje się w układzie napędowym, pozwalającym rozpędzić się do 32 km/h. Mowa o łącznie 500-watowych dwóch silnikach elektrycznych o szczytowej mocy 1000 W, współpracujących z 9700 mAh akumulatorem o zasięgu ponad 22,5 km na jednym ładowaniu.

Czytaj też: Elektryczny rower Patron eRide od Scott Sports ponownie udowadnia, że w USA rowerzyści mają lepiej

Niska waga imponuje również przez wykorzystanie odpornych na przebicia 9-calowych opon, systemie wyjmowanych akumulatorów oraz zaawansowanej elektronice z obecnością głośnika, alarmu antykradzieżowego, czy modułu GPS oraz Bluetooth. Na nią składa się coś wyjątkowego, bo pierwszy na rynku elektrycznych hulajnóg system wspomagania kierowcy (ADAS) obecny w droższej wersji Model Eleven.

Ten wyjątkowy system, mający poprawić nasze bezpieczeństwo, wykorzystuje czujniki optyczne do wykrywania obiektów lub zagrożeń na ścieżce hulajnogi. Wszystko po to, aby ostrzegać użytkownika kierowcę za pomocą dźwiękowych i wizualnych informacji zwrotnych na wyświetlaczu LED. Ten znajduje się na górze mostka i zapewnia nawet zaawansowaną nawigację.

Czytaj też: Elektryczny rower Vinci, czyli zakazane dla nas „ebike-owe dziwactwo”

Elektryczne hulajnogi Unagi Model Eleven zdecydowanie mogą też się podobać, dzięki relatywnie prostej, ale ładnie zaprojektowanej ramie, łączącej minimalistyczne centrum dowodzenia (kierownicę) z ciekawie wkomponowanym w nią systemem oświetlenia. Firma zadbała też o wsparcie aplikacji i tradycyjny mechanizm składania.