Elektryczny rower towarowy BMW powstaje. Kupicie go jednak pod inną nazwą

Pod koniec lipca firma BMW ujawniła swój koncept Dynamic Cargo, dając jasno do zrozumienia, że nie zajmie się jego produkcją. Od tego momentu minęły już dwa miesiące i teraz, bez żadnego ostrzeżenia, pewna firma z Niemiec ogłosiła, że zajmie się tym projektem. Mowa o Cube, która przekuje elektryczny rower towarowy BMW na rzeczywisty wspomagany elektronami trójkołowiec.

Elektryczny rower towarowy BMW trafił pod skrzydła firmy Cube, która na jego podstawie stworzyła swój własny… koncept. Właśnie tak – to koncept konceptu

Elektryczny rower BMW Dynamic Cargo znacząco różni się od tego, co zaprezentowała firma Cube, ale wcale się temu nie dziwimy. Projektanci marki samochodowej mogli sobie zaszaleć z pomysłami, bo wiedzieli, że ich twór nie doczeka się wersji produkcyjnej w oryginalnej formie.

To nieco smuci. Dlaczego? Porównajcie sami to, co zaproponował BMW, a co zrobiła z tego firma Cube, posiadająca teraz licencję na finalną wersję Dynamic Cargo od BMW. Pierwotny projekt obejmował większe przednie koło i dwa mniejsze koła umieszczone po obu stronach modułowej tylnej przestrzeni ładunkowej.

Naszym celem było opracowanie koncepcji, która zachowa zwinność i wrażenia z jazdy zwykłego roweru, a jednocześnie uzupełni je o innowacyjne, bezpieczne opcje transportowe BMW Group. „Concept DYNAMIC CARGO” to pierwszy dynamiczny rower cargo typu pick-up, który łączy radość jazdy z wszechstronnym zastosowaniem — skomentował przy premierze konepcji Jochen Karg, szef Koncepcji Pojazdów w dziale Nowych Technologii.

Sam trójkołowiec był podzielony na dwie części (tylną i przednią), które były ze sobą połączone za pomocą przegubu, z czego w tej przedniej znalazł się cały mechanizm napędowy z czujnikami momentu obrotowego oraz przykuwająca wzrok kierownica. Wyglądało to ładnie, nowocześnie i jednocześnie futurystycznie, ale w produkcyjnej wersji elektryczny rower towarowy BMW od Cube stał się już z wyglądu zwyczajnym trójkołowcem.

Połączono w nim przednią część roweru opartą o ramę typu „step-through” z tylną przyczepką na dwóch kołach i na szczęście zachowano łączący je przegub. Ten pozwala na przechylanie ramy na zakrętach przy pozostawieniu dwóch tylnych kół w tej samej pozycji. To nie tylko zwiększa ogólną stabilność, ale też poprawia promienie skrętu i dynamikę jazdy. To ważne, bo na pokładzie przestrzeni ładunkowej tego roweru będziemy mogli przewozić nie tylko zakupy, ale też zabezpieczone pasami dzieci.

Na ten moment Cube nie ujawnia szczegółów co do wejścia tego elektrycznego roweru towarowego na rynek. Firma zresztą określa go mianem koncepcji, co wyjaśnia brak daty premiery czy szczegółów dotyczących specyfikacji.