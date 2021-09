ESO ma nowy laser. Wzrost jego mocy ułatwi tworzenie sztucznych gwiazd

Naukowcy związani z Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO) zaprojektowali laser o 3-krotnie wyższej mocy niż dotychczasowa. Z jego wykorzystaniem astronomom uda się rozwiązać problemy związane ze zjawiskiem zwanym turbulencją atmosferyczną.

Turbulencje atmosferyczne występują na Ziemi i to właśnie za ich sprawą nasze oczy dostrzegają „migotanie” gwiazd. Szczególnie problematyczne mogą one być dla teleskopów, ponieważ mogą wywoływać zakłócenia w zbieranych danych. Rozwiązaniem jest kalibracja teleskopów w oparciu o znane, stabilne gwiazdy. Kiedy jednak w zasięgu nie ma takich obiektów, naukowcy muszą posiłkować się innymi rozwiązaniami.

Sensownym wyjściem okazało się stworzenie swego rodzaju sztucznej gwiazdy, która umożliwia dokładną kalibrację teleskopów. W jaki sposób naukowcy tego dokonali? Four Laser Guide Star Facility, związane z Bardzo Dużym Teleskopem (VLT) obsługiwanym przez ESO, jest narzędziem kalibracyjnym polegającym na wystrzeliwaniu wiązki lasera w atomy sodu znajdujące się w atmosferze. .

Narzędzie to miało moc wynoszącą 22W, ale im wyższa wartość, tym większa skuteczność w działaniu lasera. To z kolei przekłada się na zwiększenie stabilności tej sztucznej gwiazdy znajdującej się na wysokości 90 kilometrów. Właśnie dlatego Europejskie Obserwatorium Południowe zwiększyło moc lasera do 63W, osiągając niemal 3-krotny wzrost.

Laser, z którego będzie korzystało ESO, rozwiąże problem zjawiska turbulencji atmosferycznych

Udział w realizacji projektu miała kanadyjska firma MPB Communications, która pracowała nad wzmocnieniem źródła lasera oraz udoskonaleniem kalibracji tego narzędzia. Z kolei niemiecka TOPTICA Photonics Ag odpowiadała za zwiększenie zakresu częstotliwości działania lasera, co umożliwiło zwiększenie ilości wzbudzonych atomów sodu oraz jasność sztucznej gwiazdy.

Co ciekawe, dokonania Europejskiego Obserwatorium Południowego oraz jego współpracowników będą miały wpływ również na inne działania w przestrzeni kosmicznej. Dzięki zwiększonej mocy lasera naukowcom uda się zapewnić bardziej stabilne punkty kalibracji na rzecz komunikacji optycznej między satelitami a Ziemią. Ta również jest utrudniona ze względu na zjawisko turbulencji atmosferycznych. Sama komunikacja optyczna staje się coraz powszechniejszą metodą transferu danych, dlatego przełom w kwestii lasera jest tak ważny.

