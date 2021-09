Nowo odkryty gorący Jowisz rozgrzewa się do 3000 stopni. Trudno uwierzyć w to, jak szybko okrąża swoją gwiazdę

Temperatury panujące na powierzchni TOI-1518b dochodzą do nawet 3 tysięcy stopni Celsjusza. Ten gorący Jowisz wykonuje pełne okrążenie wokół swojej gwiazdy w ciągu mniej niż dwóch dni.

Kluczem do odkrycia okazał się teleskop TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), który namierzył obiekt mający 1,875 promienia Jowisza. Naukowcy z Uniwersytetu Yale nie zdołali jeszcze dokładnie określić jego masy, ale przypuszczają, że nie przekracza ona 2,3 masy naszego gazowego olbrzyma. Do dokładnego określenia tej wartości powinno doprowadzić natomiast monitorowanie prędkości radialnych w układzie, w skład którego wchodzi TOI-1518b.

Zależności pomiędzy tą egzoplanetą i jej kosmicznym gospodarzem są naprawdę fascynujące. Wystarczy wspomnieć, że wykonanie pełnego okrążenia zajmuje jej 1,9 dnia, co jest związane z faktem, iż dwa obiekty są od siebie oddzielone o 0,04 jednostki astronomicznej. Jedna taka jednostka odnosi się do dystansu pomiędzy Ziemią i Słońcem. Umiejscowienie TOI-1518b na orbicie powoduje rzecz jasna występowanie niezwykle wysokich temperatur na jej powierzchni. Te dochodzą bowiem do 3000 stopni Celsjusza.

Gorący Jowisz to określenie używane w odniesieniu do gazowych olbrzymów o orbitach niezwykle zbliżonych do swoich gwiazd. Ich okresy orbitalne powinny być krótsze niż 10 dni. Dla porównania, najbliższa Słońcu planeta naszego układu, czyli Merkury, ma okres orbitalny wynoszący 88 dni.

TOI-1518b to tzw. gorący Jowisz, czyli gazowy olbrzym krążący niezwykle blisko swojej gwiazdy

Detekcja TOI-1518b nastąpiła podczas obserwacji jasnej gwiazdy zwanej TOI-1518. Były one prowadzone z użyciem teleskopu TESS, który został wykorzystany do sprawdzenia metody tranzytu. Polega ona na poszukiwaniu spadków jasności gwiazd potencjalnie wynikających z obecności planet przechodzących między tymi gwiazdami a obserwatorem. Potwierdzenie źródła spadku jasności było możliwe dzięki spektrografowi EXPRES zamontowanemu na Lowell Discovery Telescope.

TOI-1518b ma orbitę ustawioną pod kątem około 240,34 stopni. Gwiazda, wokół której krąży ta planeta, TOI-1518, osiąga na powierzchni temperatury przekraczające 7000 stopni Celsjusza. Jest przy tym około dwukrotnie większa od Słońca, podczas gdy jej masa wynosi 1,79 masy naszej gwiazdy. Co ciekawe, w atmosferze egoplanety TOI-1518b wykryto żelazo, które jak do tej pory było rzadko spotykane w innych gorących Jowiszach.

