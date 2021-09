HiSense wprowadza do Polski nowe telewizory. Firma walczy o pozycję na rynku

HiSense to w Polsce ciągle nowa i dla wielu nieznana marka. Ale firma robi wszystko, aby szybko się to zmieniło i wprowadza nad Wisłę kolejne serie telewizorów. Priorytetem jest dźwięk.

HiSense rośnie na polskim rynku

HiSense pochwalił się wzrostem sprzedaży telewizorów na polskim rynku. W ujęciu finansowym (kwoty w mln złotych) wzrost sprzedaży w 2021 w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku wyniósł 26%. Ilościowo był to wzrost o 6%.

Najlepiej sprzedają się telewizory z ekranami o przekątnej 50-55 cali (32%). Za nimi mamy 69-69 cali (26%) oraz mniejsze modele z ekranami 25-44 cali.

Dźwięk równie ważny jak obraz – nowe telewizory HiSense w Polsce

Producenci telewizorów od lata stawiają na coraz lepszy obraz. Wygląda na to, że albo powoli dobijamy do wizualnej ściany, albo też głosy klientów domagających się lepszego dźwięku stały się coraz lepiej słyszalne. HiSense to kolejny producent telewizorów, który coraz mocniej stawia na lepsze głośniki. W telewizorach lądują już nawet subwoofery, co ostatnio pokazał również Sony.

Flagowy HiSense U9GQ

Telewizor jest dostępny tylko w jednym rozmiarze 75 cali. Jest wyposażony w 120 Hz matryce Mini-LED (ponad 10 tys. diod i 1 280 stref podświetlenia) o rozdzielczości 4K. Deklarowana jasność ekranu w piku to 3000 nitów. Do tego mamy technologię Dolby Vision, HDR10+, Quantum Dot Colour, MEMC oraz certyfikat IMAX Enhanced. Telewizor pracuje pod kontrolą autorskiego systemu Smart TV (VIDAA 5.0), podobnie jak wszystkie pozostałe modele opisane poniżej.

Wracając do tematu dźwięku, mamy tu głośniki w systemie 3.1.2. Z tyłu obudowy znajduje się wbudowany subwoofer, a część głośników znajduje się w dodatkowej części obudowy pod ekranem. W specyfikacji zabrakło jednak informacji o mocy głośników.

HiSense A9G dla szukających czerni

HiSense A9G to telewizor OLED dostępny w wersji 55 oraz 65 cali. W zasadzie matryca OLED i przekątna ekranu to główne rzeczy, które różnią go od modelu U9GC. W specyfikacji czytamy, że ekran jest podzielony na prawie 8,3mln stref, jego maksymalna jasność to 1000 nitów, nie zabrakło obsługi Dolby Vision i HDR10+.

Zmianą w stosunku do modelu U9GQ są też głośniki. Tutaj mamy system 2.1.2.

Domowe centrum rozrywki – HiSense U8QG

Telewizor ULED 4K jest dostępny w rozmiarze 55 i 65 cali oraz został uznany przez EISA za Najlepszy telewizor rodzinny. 120 Hz matryca oferuje jasność do 1000 nitów, obsługuje Dolby Vision, HDR10+, a do tego mamy technologię Quantum Dot Colour, sterowanie strefami przyciemnienia Full Array Local Dimming Pro, czy też certyfikat IMAX Enhanced.

HiSense E76GQ UDH dla graczy

Telewizor 4K o przekątnej 50 lub 55 cali został wyposażony w technologię Game Mode Pro. Dodaje ona automatyczny tryb niskiego opóźnienia (ALLM) oraz stały VRR podczas korzystania z HDMI 2.1. Na miejscu jest też Dolby Vision. 60 Hz matryca ma rozdzielczość 4K.

HiSense A7GQ już znamy

Modelu A7GQ nie będę dodatkowo opisywać. Wszystkie informacje znajdziecie w naszej recenzji.