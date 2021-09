Honor 50 z usługami Google wkrótce zawita do Europy

Serial Honor 50 została zaprezentowana w Chinach w połowie czerwca. Już wówczas dowiedzieliśmy się, że smartfon trafi do Europy, ale nie podano konkretnej daty. Teraz wiemy, że premiera na Starym Kontynencie nastąpi za kilka tygodni.

Po odłączeniu się od Huawei, Honor rozpoczął nowy start prezentując nam serię Honor 50, która przyniosła ze sobą również powrót do usług Google. Czerwcowy debiut w Chinach pokazał nam urządzenia, którymi zdecydowanie warto się zainteresować, więc wiele osób czekało na wejście ich na rynek europejski.

Dowiedzieliśmy się teraz, że długo już nie będziemy musieli czekać. Urządzenie pojawiło się bowiem na niemieckiej podstronie stronie hihonor.com (Honor 50 w wersji 6/128 GB i 8/256 GB), a także na włoskiej i francuskiej. Niestety dokładna data nadal pozostaje tajemnicą, ale źródła wskazują na specjalne wydarzenie, które ma odbyć się 27 października w Berlinie

U zachodnich sąsiadów tak, ale czy Honor 50 trafi do Polski?

Ta kwestia nadal pozostaje niewiadomą. Lista dostępności opublikowana w dniu chińskiej premiery jasno pokazała, że Honor 50 ominie nasz kraj wchodząc do takich krajów jak Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Czechy, Finlandia czy Francja. Ma się pojawić nawet w Serbii, Uzbekistanie i Białorusi. Co zatem z Polską? Zapewne będziemy musieli poczekać do październikowego wydarzenia, by przekonać się, czy tamta lista nadal obowiązuje, czy może wkradł się wtedy błąd.

Specyfikacja Honor 50

Niektóre źródła twierdzą, że w Europie zadebiutuje jedynie podstawowy model z nowej serii, co oznaczałoby, że nie kupimy na naszym kontynencie modelu Pro. Nie jest to jednak podane oficjalnie, więc pokrótce przypomnimy specyfikację obu urządzeń:

Honor 50

Ten model został wyposażony w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,57 cala, rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. Smartfon napędza procesor Qualcomm Snapdragon 778G zintegrowany z modemem 5G. Do tego 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Bateria ma pojemność 4300 mAh i obsługuje ładowanie przewodowe mocą 66W.

Z przodu dostajemy aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix, zaś z tyłu: Aparat główny 108 Mpix (f/1.9) z EIS, obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2), obiektyw do makro 2 Mpix (f/2.4) i oczko do pomiaru głębi 2 Mpix (f/2.4). Nie zabrakło na pokładzie czytnika linii papilarnych, Bluetooth 5.1, NFC czy Dual SIM.

Honor 50 Pro

Tutaj mamy wyświetlacz OLED o przekątnej 6,72 cala z rozdzielczością Full HD+2676×1236 pikseli i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Napędza go ten sam procesor co w przypadku modelu podstawowego z takimi samymi wariantami konfiguracji pamięci. Różnice widać już w przypadku przednich aparatów i baterii.

Z przodu znajdziemy dwa obiektywy 32 Mpix i ultraszerokokątny 12 Mpix. Tylna konfiguracja pozostaje bez zmian względem Honora 50. Bateria także obsługuje ładowanie mocą 100 W, jednak ma pojemność 4000 mAh. W tym modelu znajdziemy też Bluetooth 5.2.