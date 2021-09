Huawei potrafi robić słuchawki. Dlaczego warto postawić na serię FreeBuds?

Słuchawki Huawei FreeBuds są dostępne na rynku już od kilku lat. Wzrost ich popularności idzie w parze z rosnącymi możliwościami oraz jakością urządzeń. Dlaczego warto na nie postawić?

Postępująca ewolucja słuchawek FreeBuds

Będąc brutalnie szczerym, pierwsze słuchawki Huawei FreeBuds nieco ginęły w gąszczu podobnych urządzeń na rynku. Ale przyszedł rok 2019. Pamiętam jak dzisiaj jakie zdziwienie wywołała informacja o tym, że douszne słuchawki Huawei FreeBuds 3 zaoferują aktywną redukcję hałasu (ANC), bez jakichkolwiek gumowych końcówek. Wówczas zadebiutował również układ Kirin A1, który pełnił ważną rolę działania tej funkcji. To był moment, w którym słuchawki FreeBuds nie były już tylko dobrym produktem, ale zaczęły wyznaczać trendy na rynku, które szybko zaczęły trafiać do urządzeń konkurencji.

Huawei FreeBuds Pro – te małe i eleganckie

Z całej serii FreeBuds, to właśnie model Pro pozostaje moim ulubionym jeśli chodzi o wygląd. Choć bardzo mocno nawiązują do nich FreeBuds 4, do których za moment przejdziemy.

Model Pro był też pierwszym tak elegancko wyglądającym zestawem, który zadebiutował wraz z, wcale nieustępującym pod tym względem, zegarkiem Huawei Watch Pro. Srebrny kolor i bardzo kompaktowe wymiary to znak rozpoznawalny FreeBuds Pro. To do dzisiaj jedne z najmniejszych słuchawek na rynku. Na obudowie mamy pola czuła na dotyk, co pozwala na sterowanie muzyką lub działaniem ANC poprzez gesty. Wystarczy pogłaskać słuchawkę, aby zmienić poziom głośności.

Pomimo kompaktowych rozmiarów do wnętrza FreeBuds Pro trafiły 11mm przetworniki, które generują bardzo dobry dźwięk. Polecić je można osobom lubiącym wyraźnie słyszalne tony niskie, które są przy tym bardzo dynamiczne. Sam dźwięk jest bardzo czysty, a poszczególne tony bardzo dobrze od siebie odseparowane.

Huawei FreeBuds Pro działają, według naszych testów, do 7 godzin lub 4,5 z aktywnym ANC, a w parze z pokrowcem ładującym łącznie do 30 godzin lub do 20 godzin z ANC. Akumulator można ładować przewodowo przez port USB-C lub bezprzewodowo w standardzie Qi.

Huawei FreeBuds 4 – ANC bez gumek, czyli duchowy następca FreeBuds 3

To co zapoczątkowały słuchawki Huawei FreeBuds 3 kontynuuje model FreeBuds 4. Ponownie są to słuchawki douszne pozbawione jakichkolwiek gumowych końcówek. Pomimo tego są w stanie zaoferować dobrze działające ANC. A przy tym są bardzo wygodne i na pewno dla wielu osób brak gumowych końcówek będzie dużą zaletą. Ciekawostką jest fakt, że ANC działa w oparciu o technologię Adaptive Ear-Matching. Działanie funkcji jest dopasowane do kształtu ucha słuchającego.

Wizualnie FreeBuds 4 nawiązują do FreeBuds Pro, mają też bardzo podobny pokrowiec ładujący. Są jednak od nich nieco większe, co przełożyło się na zastosowanie większego przetwornika o średnicy 14,3mm. Ale nadal są bardzo lekkie i jedna słuchawka waży zaledwie 4,1 grama. Na obudowie nie zabrakło pól czułych na dotyk.

Oferują przy tym inną charakterystykę brzmienia. Nie są aż tak basowymi słuchawkami jak FreeBuds Pro, dominuje tutaj środek skali. Ale dźwięk jest bardzo dobrej jakości, dynamiczny, bardzo szczegółowy, z wyraźnie odseparowanymi tonami.

Jeśli chodzi o czas działania, to mamy tutaj 4 godziny słuchania muzyki bez ANC oraz ok 3 godziny z aktywnym ANC. W parze z etui ładującym czas pracy wydłuża się do 22 godzin. Ładowanie odbywa się przewodowo przez port USB-C, a dzięki obsłudze szybkiego ładowania po 15 minutach ładowania możemy słuchać muzyki przez godzinę z aktywnym ANC lub 2,5 godziny z wyłączoną redukcją hałasu.

Huawei FreeBuds 4i – ANC za małe pieniądze

Jeśli szukasz dousznych słuchawek z ANC, ale masz ograniczony budżet, to koniecznie musisz rozważyć Huawei FreeBuds 4i. Wizualnie są one nieco podobne do modelu FreeBuds Pro. Mają niemal identyczny kształt pokrowca i podobnie jak one są stosunkowo krótkie, choć mają bardziej obłe obudowy. Na nich znajdują się pola dotykowe.

Niech nie zwiedzie Was niska cena i najmniejsze z tej trójki, 10mm przetworniki. FreeBuds 4i grają lepiej niż… powinny grać w tej cenie. Powinny dosłownie grać gorzej, a zamiast tego oferują bardzo głęboki bas, który nie przykrywa pozostałych dźwięków, bardzo czyste i głośne brzmienie w każdym paśmie. A wszystko przy ANC, które też działa o wiele lepiej niż może to sugerować niska cena i kompaktowe wymiary. Pamiętam jak w trakcie testów FreeBuds 4i potrafiły mnie skutecznie odciąć od dźwięków, jakie wydawał tramwaj, którym się przemieszczałem.

Huawei FreeBuds 4i mogą działać do 10 godzin podczas słuchania muzyki z 50% głośnością lub ok 6,5 godziny przy 100% głośności. Z etui ładującym czas ten wydłuża się do 22 godzin, a już po 10 minutach ładowania możemy słuchać muzyki przez 4 godziny. Pokrowiec jest ładowany przez port USB-C.

Huawei FreeBuds to obecnie (słusznie) licząca się seria na rynku słuchawek

Z każdą kolejną generacją słuchawki Huawei FreeBuds stają się coraz lepsze i zasłużenie stają się coraz mocniej liczącą serią na rynku. Obecnie mają już wszystko, czego możemy oczekiwać od słuchawek TWS. Są małe, wygodne, świetnie wykonane, oferują bardzo dobrą jakość dźwięku, dobrze działające ANC, wspomaganie w trakcie rozmów (np. wyciszanie dźwięków otoczenia, w tym podmuchy wiatru), a przy tym mają dobre czasy pracy na pojedynczym ładowaniu na tle konkurencji.

Dlatego też jeśli szukasz nowych słuchawek i Twój wybór padł na małe urządzenia TWS, to Huawei FreeBuds powinny znaleźć się w kręgu Twoich zainteresowań. Zdecydowanie!

Materiał powstał we współpracy z firmą Huawei na podstawie własnych testów autora.