Nadchodzi hybryda maszyny i człowieka. Za projektem stoją przedstawiciele MIT

Hybryda maszyny i człowieka przywodzi na myśl kilka produkcji rodem z Hollywood, jednak naukowcy związani z MIT (przynajmniej jak na razie) chcą pomagać niepełnosprawnym, a nie tworzyć superżołnierzy.

Przedsięwzięcie będzie realizowane dzięki dobroczynnej działalności K. Lisy Yang, która przekazała na rzecz MIT 24 miliony dolarów. W ten sposób udało się stworzyć podwaliny pod funkcjonowanie K. Lisa Yang Center for Bionics, czyli ośrodka badawczego zajmującego się kwestiami związanymi z pomocą osobom niepełnosprawnym.

Celem ma być między innymi prowadzenie badań dążących do jak największej integracji ludzi i maszyn. Dzięki temu naukowcy mogliby doprowadzić do rozwiązania problemów dotykających osób z amputowanymi kończynami czy też cierpiącymi na skutek dolegliwości natury neurologicznej.

Co ciekawe, wspomnianym ośrodkiem badawczym będzie zarządzał Hugh Herr. Dyrektor K. Lisa Yang Center for Bionics, będący inżynierem i biofizykiem, również jest beneficjentem postępów w dziedzinie tworzenia sztucznych kończyn. Mężczyzna padł bowiem ofiarą poważnego odmrożenia w czasie jednej z górskich eskapad. W efekcie jego nogi zostały amputowane. Herr nie porzucił jednak swojej pasji, a protezy, z jakich korzysta, umożliwiły mu wspinanie na jeszcze wyższym poziomie niż miało to miejsce przed wypadkiem.

Hybryda maszyny i człowieka mogłaby zwiększyć możliwości ludzkiego organizmu

Wśród współpracowników Herra wymienia się Eda Boydena, który zajmuje się między innymi optogenetyką. Polem działania tej dziedziny nauki jest kontrolowanie neuronów przy pomocy światła, co w przyszłości mogłoby się przełożyć na praktyczną możliwość sterowania pracą mózgu z pomocą zewnętrznych sygnałów. Wydaje się to szczególnie przydatne w kontekście pomocy osobom sparaliżowanym.

Jeśli chodzi o plany, jakie stawiają przed sobą naukowcy pracujący na terenie K. Lisa Yang Center for Bionics, to na pierwsze cztery lata funkcjonowania placówki zaplanowano zgłębienie trzech różnych kwestii: cyfrowego systemu nerwowego, bionicznej rekonstrukcji kończyn oraz tworzenia egzoszkieletów sterowanych przy pomocy umysłu. Wszystkie te rozwiązania miałyby być pomocne w przypadku osób z wrodzonymi bądź nabytymi formami niepełnosprawności ruchowej.