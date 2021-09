Księżycowy regolit zamieniony w wodę i tlen

Pojawił się interesujący sposób na pozyskanie wody i tlenu z księżycowej gleby. Wystarczy ją ugotować.

Naukowcy z konsorcjum Politecnico Milano, ESA, Włoskiej Agencji Kosmicznej i OHB Group pokazali urządzenie, które może być kluczowe w kontekście powrotu astronautów na Księżyc. Około 50 % gleby księżycowej składa się z tlenków krzemu lub żelaza, a te z kolei zawierają około 26 % tlenu. Oznacza to, że system, który efektywnie pozyskuje tlen z gleby, mógłby działać praktycznie w każdym miejscu na Księżycu.

Czary mary na Księżycu

Podczas eksperymentu substytut gleby został odparowany w obecności wodoru i metanu, a następnie „przemyty” wodorem. Podgrzewane w piecu do temperatury około 1000oC, minerały przekształcają się bezpośrednio ze stanu stałego w gaz, pomijając fazę stopioną, co zmniejsza złożoność potrzebnej technologii. Powstałe w ten sposób gazy i resztki metanu trafiają do katalizatora i skraplacza, który pozyskuje z nich wodę. Tlen może zostać pozyskany w procesie elektrolizy. Produkty uboczne metanu i wodoru są ponownie przetwarzane przez urządzenie.

System może być również wykorzystywany do recyklingu wodoru i metanu wytwarzanego w tym procesie, tworząc zamknięty obieg, samowystarczalny system. Naukowcy zauważają, że system ten nie będzie się zatykał, a człowiek nie będzie musiał interweniować. Ponadto urządzenie można rozbudować, aby sprostać potrzebom przyszłych baz i misji księżycowych.

Nasze eksperymenty pokazują, że urządzenie jest skalowalne i może działać w niemal całkowicie samowystarczalnej zamkniętej pętli, bez potrzeby interwencji człowieka. prof. Michèle Lavagna z Politechniki Mediolańskiej, szefowa zespołu badawczego

Produkt uboczny eksperymentu jest bogaty w krzemionkę i metale, które mogą być poddane dalszej obróbce w celu uzyskania innych zasobów przydatnych do przetrwania na Księżycu.