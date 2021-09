Kwazary to nowe świece standardowe

Naukowcy zaproponowali nowy sposób pomiarów odległości w kosmosie. Wykorzystują do tego kwazary, czyli najjaśniejsze obiekty we Wszechświecie. To nowe świece standardowe, które mogą przyczynić się do wielu ważnych odkryć astronomicznych.

W 1929 r. Edwin Hubble zauważył, że odległości i prędkości galaktyk są ze sobą powiązane – można obliczyć je na podstawie obserwacji tzw. cefeid, czyli gwiazd zmiennych z gwiazdozbioru Cefeusza. W ten sposób można badać tylko gwiazdy w stosunkowo bliskich galaktykach. Do rozszerzenia skali odległości naukowcy musieli użyć supernowych, które można obserwować ze znacznie większych odległości. Porównując obserwowaną jasność supernowych z ich jasnością wewnętrzną, astronomowie są w stanie określić odległości, odnosząc to do prędkości galaktyki, co opisuje prawo Hubble’a-Lemaître’a.

Najbardziej wiarygodne są supernowe typu Ia, które uważa się za tzw. świece standardowe. Są to obiekty astronomiczne o znanej absolutnej wielkości gwiazdowej. Znając jasność absolutną oraz jasnością pozorną (obserwowaną) można wyznaczyć odległość do takiego obiektu. Niestety, supernowe typu Ia nie są idealnymi świecami standardowymi – najbardziej odległe są oddalone od nas o ok. 3 mld lat świetlnych.

Nowa rola kwazarów

Astronomowie z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics –

Susanna Bisogni, Francesca Civano, Martin Elvis i Pepi Fabbiano – zaproponowali wykorzystanie kwazarów jako nowych świec standardowych. Najbardziej odległe znane kwazary zostały dostrzeżone w okresie zaledwie ok. 700 mln lat po Wielkim Wybuchu, co znacznie rozszerza zakres detekcji świec standardowych.

Kolejną zaletą kwazarów jest to, że w ciągu ostatnich kilku lat odkryto ich naprawdę sporo. Procesy fizyczne w nich zachodzące różnią się od tych obserwowanych w supernowych, a to z kolei oznacza więcej niezależnych miar parametrów kosmologicznych.

Zgodnie z nowymi ustaleniami, emisja promieniowania rentgenowskiego i ultrafioletowego w kwazarach jest ściśle związana. Bazując na wcześniejszych metodach, naukowcy przeanalizowali pomiary rentgenowskie 2332 odległych kwazarów zaobserwowanych przez Kosmiczny Teleskop Chandra i porównali je z wynikami pomiarów w ultrafiolecie ze Sloan Digital Sky Survey. Odkryli, że ścisła korelacja, o której już wiadomo, że istnieje pomiędzy ultrafioletową i rentgenowską jasnością lokalnych kwazarów, utrzymuje się w odległych kwazarach przez ponad 85% wieku Wszechświata.

Wynika z tego, że te dwie wielkości mogą wyznaczyć odległość każdego kwazara, a odległości te mogą być użyte do testowania modeli kosmologicznych. Jeśli wyniki zostaną potwierdzone, dostarczą astronomom nowego narzędzia do pomiaru właściwości rozszerzającego się Wszechświata.

Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.