Laptop dla gracza i osoby kreatywnej? Oczywiście, to bardzo dobry wybór

W świadomości konsumentów zakorzenił się stereotyp, że laptop to wygodny, mobilny, ale ten gorszy sprzęt. Szczególnie do grania w gry i pracy twórczej, takiej jak obróbka zdjęć i filmów. Czy to prawda? Nic bardziej mylnego.

Do grania i wymagającej pracy tylko komputer stacjonarny. Dzisiaj się to nie sprawdza, poza tym powodzenia w kupowaniu

Wyższość komputerów stacjonarnych nad laptopami to stereotyp utrwalany i powielany od wielu lat. Tymczasem dawno już zatarła się granica zauważalna nie tylko dla przeciętnego konsumenta. Wydajność zarówno cienkich ultrabooków, jak i gamingowych bestii bez większych problemów dorównuje komputerom stacjonarnym. Między bajki można też włożyć niski wybór konfiguracji sprzętowych laptopa. Dzisiaj komputery przenośne są dostępne w przeróżnych opcjach. Z mniejszą lub większą ilością pamięci RAM, opcjonalnymi dyskami SSD i HDD, czy też kartami graficznymi wystarczającymi do mniej wymagających gier on-line, jak i takich, które będą w stanie generować płynne 60 klatek w Cyberpunku 2077.

Co wpłynęło na wydajność laptopów? Z pewnością są to procesory. Szczególnie jeśli spojrzymy na 10. i 11. generację procesorów Intel Core. W parze z nimi idą wydajne karty graficzne ze stajni NVIDIA GeForce, które często nie są już tylko odpowiednio odchudzonymi, mobilnymi odpowiednikami o odpowiednio obniżonej mocy. Tak wyposażony sprzęt sprawdzi się nie tylko podczas grania w gry, ale również w pracy. Wielu znajomych z branży, zajmujących się tworzeniem materiałów wideo czy obróbką zdjęć, pracuje na laptopach. To pozwala im tworzyć treści podczas różnego rodzaj wyjazdów, bez względu na miejscu, w którym się znajdujemy. Tutaj oprócz wydajności pomocna jest jakość ekranów, która z roku na rok stale rośnie.

Warto też wspomnieć o tym, że doczekaliśmy się czasów, w których zakup wydajnego komputera stacjonarnego stanowi duży problem. Jeśli chcemy kupić topowy sprzęt, złożony z najwydajniejszych podzespołów, musimy momentami poważnie rozważyć sprzedaż nerki w celu zakupu karty graficznej. Za topowe modele trzeba nierzadko zapłacić kilkanaście tysięcy złotych. W przypadku tańszych kart graficznych zdarzają się duże problemy z dostępnością. To kolejny argument przemawiający za laptopami, które obecnie takiego kłopotu nie mają.

Kup laptop w Media Expert i graj… za darmo?

Każdy miłośnik gier komputerowych wie, że nie jest to tanie hobby, bo gry swoje kosztują. Ale w czasach subskrypcji jest na to świetny sposób, z którego w przypadku zakupów w Media Expert można skorzystać za darmo. Mowa o promocji, w ramach której można otrzymać nawet 4 miesiące darmowego dostępu do katalogu gier w ramach usługi Game Pass PC oferowanej przez Microsoft.

Czym jest Game Pass PC? Można go porównać do Netflixa – tylko że z grami komputerowymi. W ramach subskrypcji dostajemy dostęp do dużej (to już ponad 200 gier) biblioteki tytułów, które bez dodatkowych opłat możemy pobierać i instalować na naszym komputerze. Wybór jest ogromny, bo znajdziemy tu takie gry jak choćby kultową serię Age of Empires, jedną z najpopularniejszych produkcji wyścigowych – Forza Horizon 4, czy wielokrotnie nagrodzoną tytułem gry roku produkcję Hades. A to zdecydowanie dopiero początek biblioteki. Co wiecej, usługa daje też dostęp do wybranych tytułów od razu w dniu premiery. Między innymi w taki sposób dostaniemy dostęp do nadchodzącej Forza Horizon 5 czy Halo Infinite, a jakiś czas temu na podobnej zasadzie można było uzyskać dostęp do Flight Simulator. Skądinąd tę grę również dziś znajdziemy w ramach oferty.

Jaki laptop wybrać? Przyjrzyjmy się konkretnym propozycjom

Acer Nitro 5

Seria laptopów Acer Nitro 5 to zdecydowanie wariant dla osób szukających dużo w dobrej cenie. A nawet bardzo dobre, bo ceny zaczynają się od 3 499 zł. W tej cenie kupimy wariant z matowym ekranem IPS o przekątnej 15,6 cala, rozdzielczością FullHD i odświeżaniem obrazu na poziomie 60 Hz. Znajdziemy w nim procesor Inte Core i5-10300H, 8 GB pamięci RAM (DDR4 2666 MHz), kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 z 4 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Do dyspozycji dostajemy też szybkie Wi-Fi 6. Całość jest zamknięta w niedużej obudowie o grubości 23,9mm i masie 2,3 kg. Znakiem rozpoznawalnym laptopów Nitro jest technologia chłodzenia Acer CoolBoost, która dzięki poczwórnemu wylotowi powietrza zapewnia wydajniejsze chłodzenie podzespołów.

Acer Nitro 5 jest też dostępny w dwóch innych wariantach. Pierwszy zachowuje ekran o przekątnej 15,6 cala, ale jest to panel z odświeżaniem obrazu na poziomie 144 Hz, procesorem Intel Core i5-10300H, kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3060 6 GB, 16 GB pamięci RAM (DDR4, 3200 MHz) oraz dyskiem SSD o pojemności 512 GB. Wszystko to przy tych samych wymiarach i masie obudowy.

Trzeci wariant to coś dla osób szukających większego ekranu. 17-calowy, 60 Hz, matowy panel IPS wyświetla obraz o rozdzielczości FullHD. Mamy tu procesor Intel Core i5-9300H oraz Wi-Fi ac, z kolei reszta specyfikacji pokrywa się z pierwszym opisywanym wariantem. Pomimo większego ekranu obudowa nie urosła zbyt mocno i ma grubość 27mm, przy masie 2,5 kg.

Asus TUF Gaming F15

Kiedyś też twardo wyznawałem stereotyp, że niedrogi laptop gamingowy to można rozbić o kant biurka. To właśnie Asus TUG Gaming pokazał mi, jak bardzo byłem w błędzie. Szczególnie jak zobaczyłem, że liczba wyświetlanych klatek w grach momentami przebija mój, wówczas średniej klasy, komputer stacjonarny.

Wariant laptopa, nad którym się pochylamy, oferuje matowy ekran IPS o przekątnej 15,6 cala, rozdzielczości FullHD i 144 Hz odświeżanie obrazu. Użyty procesor to Intel Core i5-10300H, a karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650 z 4 GB pamięci RAM. Obok tego mamy 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Łączność bezprzewodową zapewnia Wi-Fi ac, mamy też dostęp do sporej liczby portów, w tym pełnowymiarowe HDMI oraz dźwięk DTS:X Ultra w wirtualnym systemie 7.1-kanałowym. Laptop jest zamknięty w obudowie o grubości 24,9mm i masie 2,30 kg i co ważne, spełnia on wytyczne normy MIL-STD810G. Oznacza to, że nie straszne są mu upadki, pył, czy zalanie wodą. Warto też wspomnieć o samoczyszczącym układzie chłodzenia, we wnętrzu którego nie zbiera się nadmiar kurzu.

Dell G3 3500

Kolejna propozycja występuje w dwóch wariantach. Zacznijmy od nieco skromniejszego, z ekranem o przekątnej 15,6 cala, rozdzielczości FullHD i 144 Hz odświeżaniem obrazu. Sercem komputera jest procesor Intel Core i5-10300H, a w grach przyda się karta NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti z 4 GB pamięci RAM. Dalej znajdziemy 8 GB pamięci RAM (DDR4, 2400 MHz) i dysk SSD o pojemności aż 1000 GB, kartę sieciową z Wi-Fi ac, trzy pełnowymiarowe porty USB oraz jeden HDMI. Obudowa ma 23,3mm grubości i waży 2,56 kg oraz jest chłodzona przez wydajny zestaw dwóch wentylatorów i trzech ciepłowodów.

Drugi wariant Della G3 3500 ma nieco inny ekran, bo ze 120 Hz odświeżaniem i procesor Intel Core i7-10750H. Jego obudowa jest cieńsza – 21mm, a waży również 2,56 kg. Tym co dodatkowo wyróżnia ten egzemplarz, jest system operacyjny. To jedyny laptop na naszej liście, który ma preinstalowanego Linuxa.

HP Omen 15

Na koniec zostawiłem Wam dwa laptopy, które subiektywnie są najładniejsze w naszej wyliczance. Pierwszym z nich jest HP Omen 15. Laptop z matowym ekranem IPS o przekątnej 15,6 cala, rozdzielczości FullHD i 144 Hz odświeżaniem obrazu.

Za jego wydajną pracę odpowiada procesor Intel Core i5-10300H, 8 GB pamięci RAM i karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB. Pliki przechowamy na dysku SSD o pojemności 512 GB, łączność bezprzewodową zapewnia Wi-Fi 6, a przewodową trzy port USB, HDMI oraz Thunderbolt 3. Obudowa laptopa ma grubość 22,5mm oraz waży 2,46 kg.

Acer Predator Triton 300

Nie tylko wg mnie najładniejszy, ale też najwydajniejszy z proponowanych laptopów to Acer Predator Triton 300. Znajdziemy w nim procesor Intel Core i7-11370H i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB. Do tego 16 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 1000 GB.

Ekran o przekątnej 14 cali to błyszczący panel IPS o rozdzielczości FullHD o 144 Hz odświeżaniem obrazu. Nie zabrakło też miejsca dla Wi-Fi 6, portu Thunderbolt 4 oraz wydajnego chłodzenia AeroBlade 3D, który wyróżnia specjalny kształt wentylatorów. To jednocześnie najbardziej kompaktowy z wymienionych laptopów. Jego obudowa ma grubość 17,9mm i waży 1,8 kg.

