Logitech Z409 vs Logitech Z533. Podobne, ale bardzo różne głośniki 2.1

Logitech Z409 i Logitech Z533 to dwa udane zestawy głośników 2.1. Na pierwszy rzut oka są do siebie bardzo zbliżone, ale różnica w mocy oraz specyfice działania powoduje, że są to urządzenia dla kompletnie różnych odbiorców.

Sens materiału, które głośniki wybrać?

Zacznijmy od genezy tego materiału. Zgłosił się do nas Logitech z prośbą o porównanie dwóch zestawów głośników 2.1. Po szybkim sprawdzeniu specyfikacji nie do końca widziałem sens takiego porównania. Ale równie szybko zmieniłem zdanie, bo głośniki Logitech Z533 różnią się od używanych przeze mnie Z409 nie tylko wyglądem. I jeśli miałbym wskazać, których chciałbym używać, miałbym bardzo duży dylemat.

Logitech Z409

Na początku przedstawmy model, który znam nieco lepiej. Logitech Z409 to głośniki 2.1, których używam już od kilku miesięcy. Ma on kilka solidnych zalet. Przede wszystkim, są to głośniki częściowo bezprzewodowe. Częściowo, bo niemal cały zestaw jest ze sobą połączony przewodowo, a kabelka pozbawione jest pokrętło regulacji głośności. Również bez kabli łączymy się ze źródłem dźwięku. To bardzo wygodne rozwiązanie, bo w moim przypadku często to nie komputer odpowiada za generowanie dźwięku, więc mogę bardzo łatwo sparować innego laptopa, czy smartfon. Albo też zawsze może trafić się w testach laptop bez gniazda słuchawkowego. Poza tym mam jeden kabelek mniej na biurku. Oczywiście kiedy chcemy podpiąć głośniki np. do komputera stacjonarnego pozbawionego modułu Bluetooth, to możemy wtedy skorzystać z gniazda AUX na subwooferze.

Drugą zaletą jest możliwość ustawienia satelitów w pozycji pionowej lub poziomej. Nie wpływa to na ich brzmienie, za to daje większą elastyczność w organizacji przestrzeni.

Minusy zestawu są w zasadzie dwa. Pierwszym jest brak gniazda słuchawkowego. Nie ma go na subwooferze, ani też na pokrętle regulacji głośności. Drugim jest regulacja tonów niskich (basów). Aby to zrobić, należy chwilę przytrzymać wciśnięte pokrętło głośności, co pozwala zmienić natężenie basu. Nie mamy dostępnej żadnej skali, więc regulujemy na oko (a raczej ucho), co jest nieco nieprecyzyjne.

Logitech Z533

Drugi zestaw, Logitech Z533, to głośniki w pełni przewodowe. Czyli na biurku lądują dwa dodatkowe kable. Jeden do podłączenia źródła dźwięku, drugi od pokrętła regulacji głośności. Satelity działają tylko w pionie, ale wyróżniają się bardzo eleganckim wyglądem.

W przeciwieństwie do Z490, Logitech Z533 mają gniazdo słuchawkowe oraz AUX na pokrętle głośności oraz dedykowany suwak do regulacji niskich tonów.

Po stronie minusów mamy wspomniane dwa dodatkowe kable, które trafiają na biurko.

Logitech Z409 vs Logitech Z533 – czym różnią się oba zestawy

Czy kable oraz inny wygląd to jedyne różnice między głośnikami? W żadnym wypadku. Choć różnica wizualna to coś, na co większość osób od razu zwróci uwagę. Zdecydowanie Logitech Z533 wyglądają bardziej elegancko. Po drugiej stronie mamy obły, nowocześniejszy kształt modelu Z409, więc jest to zdecydowanie kwestia gustu i/lub wnętrza, w którym chcemy je umieścić.

Subwoofery są podobnej wielkości, ale jako posiadacz kota, z czysto wizualnego punktu widzenia bardziej do gustu przypadł mi ten z Logitech Z409. Maskownica modelu Z533 przyciąga sierść, ale i tak głośnik stoi pod biurkiem, więc nie każdemu będzie to przeszkadzać.

Z racji prostszego sterowania poziomem niskich tonów, wygodniej korzysta mi się z pokrętła regulacji głośności modelu Z533. Samo pokrętło porusza się idealnie gładko, co jest na swój sposób satysfakcjonujące.





Subwoofer Logitech Z533 jest większy

Spójrzmy teraz na technikalia, bo tu mamy jedną, bardzo dużą różnicę. Głośniki satelitarne Logitech Z409 mają moc 20W, podobnie jak subwoofer. W modelu Z533 to odpowiednio 30W i 30W. Różnica może nie jest duża, ale przy sprzęcie tych rozmiarów da się ją zauważyć. Jeśli chodzi o głośność, to ze względu na większą moc Z533 mają wyższą maksymalną głośność, ale z tego zapewne i tak na co dzień nikt nie będzie korzystać. Charakterystyka brzmienia obu zestawów jest podobna, ze względu na cyfrowy charakter dźwięku. Oba zestawy grają ciepło, z naciskiem na niskie tony, ale reprodukcja tonów średnich i wysokich jest na dobrym poziomie i nie są one zagłuszane. Dzięki większej mocy Logitech Z533 oferują głębszy dźwięk oraz jeszcze cieplejszy bas.

Które głośniki wybrać – Logitech Z409 czy Logitech Z533?

Patrząc wyłącznie pod kątem brzmienia, Logitech Z533 wskazałbym jako lepszy wybór do oglądania filmów, za to Logitech Z409 jako lepszą opcję do gier. Czasami nadmiar basu i zbyt ciepłe brzmienie przeszkadza w niektórych tytułach. Oba zestawy można też śmiało polecić do muzyki, a jeśli jesteś miłośnikiem ekstremalnych niskich tonów, które stawiają włosy dęba, wtedy z lekkim wskazaniem na Z533.

W wyborze może też pomóc inna kwestia. Jeśli często korzystamy ze słuchawek, wtedy wygodniejsze będą Logitech Z533, ze względu na gniazdo słuchawkowe w pokrętle regulacji głośności. Jeśli chcemy ograniczyć liczbę kabli na biurko i często sięgamy po bezprzewodowe źródła dźwięku, wtedy należy kierować się w stronę Z409.

Różnica w cenie obu zestawów jest obecnie niewielka i wynosi zaledwie 30 zł. Oba śmiało polecam, z obu jestem bardzo zadowolony, a który wybrać, to zależy już od indywidualnych preferencji.

Materiał powstał we współpracy z firmą Logitech.