Motorola Moto G Pure wycieka przed premierą. Rendery i szczegóły specyfikacji

Już w przyszłym miesiącu (podobno) Motorola zaprezentuje nowy smartfon o nazwie Moto G Pure. Tymczasem już teraz możemy się przekonać, czy warto wyczekiwać premiery tego modelu, poznaliśmy bowiem szczegóły jego specyfikacji. Pojawiły się też rendery.

Co wiemy o Moto G Pure?

OnLeaks i Zouton, podzielili się garścią informacji i rednerów przedstawiających nową Motorolę. Szczegółów jest dość sporo, bo poznaliśmy nawet cenę urządzenia. Moto G Pure ma kosztować 300-350 dolarów, więc powinniśmy spodziewać się solidnego urządzenia z niższej półki.

Zacznijmy najpierw od wyświetlacza, bo Motorola zdecydowała się tutaj na AMOLED o przekątnej 6,5 cala. To dość niespotykane w tym przedziale cenowym, choć patrząc na kolejne parametry, wydaje się, że lepszym rozwiązaniem byłoby chociażby powiększenie pamięci wbudowanej. Okazuje się bowiem, że chipset Helio G25 będzie wspierany przez 3GB pamięci RAM i… 32 GB pamięci wbudowanej. O ile w budżetowych modelach taka konfiguracja pamięci jest zadowalająca, tak w smartfonie kosztującym w granicach 1170-1370 zł (w przeliczeniu), raczej spodziewalibyśmy się czegoś lepszego.

Aparat główny zaoferuje nam rozdzielczość 48 Mpix, co jest dość przyzwoitą wartością, obok niego jednak znajdzie się tylko niezbyt użyteczny czujnik głębi 2 Mpix. Z przodu zaś dostaniemy kamerkę do selfie 5 Mpix. Nawet bateria nie zachwyca, bo ma pojemność zaledwie 4000 mAh i obsługuje ładowanie z mocą 10 W. Co ciekawe, z taką ilością RAM zdecydowano się jednak na pełnoprawnego Androida 11, a nie wersję Go, która byłaby tu chyba bardziej adekwatna.

Jeśli się przyjrzymy, to parametry Moto G Pure niewiele są niewiele lepsze od debiutującej niedawno Moto e20, tylko że ten model kosztuje zaledwie 449 zł. Możliwe więc, że podana przez źródło cena jest jednak błędna, bo z taką specyfikacją nowa Motorola powinna kosztować o wiele mniej.