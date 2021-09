Dodatek srebra wystarczył, aby zapewnić światu najwydajniejsze mikrobiologiczne ogniwa paliwowe

Naukowcy postanowili wzbogacić jednym pierwiastkiem będące częścią obiecujących ogniw bakterie i tak też osiągnęli najwydajniejsze mikrobiologiczne ogniwa paliwowe w historii. Te umożliwiają generowanie energii elektrycznej z udziałem bakterii, wykorzystując ich oddychanie beztlenowe.

Jak działają i jakie problemy dręczą obecne mikrobiologiczne ogniwa paliwowe?

Ujarzmianie bakterii na nasz użytek zawsze budzi wyobraźnię, ale kiedy do tej mieszanki dorzucimy potrzebną naszemu społeczeństwu energię elektryczną, to robi się jeszcze ciekawiej. Jednak to właśnie obiecują mikrobiologiczne ogniwa paliwowe, będące obiecującą nową technologią wytwarzania energii elektrycznej, ale tylko w pewnym stopniu, bo od dawna nęka je nieefektywność. Innymi słowy, prądu za wiele nie produkują.

Dlatego też naukowcy z UCLA, których prace przedstawia niedawna publikacja w dzienniku Science, postanowili ostatnio naprawić tę bolączkę mikrobiologicznych ogniw paliwowych. Dokonali tego jednak prosto, bo po prostu karmiąc te konkretne bakterie srebrem, dzięki któremu stały się bardziej przewodzące. To z kolei poprawiło ich ogólne możliwości „prądotwórcze”, a tym samym efektowność mikrobiologicznych ogniw paliwowych, bo bakterie są ich integralną częścią.

W praktyce obejmuje to wyhodowanie bakterii na specjalnych powierzchniach z elektrodami i następnie podawanie im materii organicznej, aby mogły się odżywiać i tym samym generować w procesie energię elektryczną. Problem w tym, że do tej pory ilość tej energii elektrycznej była niewielka i uniemożliwiała wykorzystanie tych ogniw w praktyce.

Jak opracowano najwydajniejsze mikrobiologiczne ogniwa paliwowe?

Tak też zespół naukowców w poszukiwaniu sposobu na poprawę tego stanu rzeczy zaczął eksperymentować z bakterią Shewanella oneidensis, rozwijającą się w środowiskach o niskiej zawartości tlenu. Problem z jej efektywnością sprowadzał się do błony bakteryjnej, przez którą elektrony miały problem się przedostać.

Rozwiązaniem tego było wyhodowanie tych bakterii na elektrodach wykonanych z tlenku grafenu z osadzonymi w nim jonami srebra. Bakterie zaczęły redukować te jony do nanocząstek, które trafiały do ich komórek i tym samym pomagały wydostać się większej liczbie elektronów się na zewnątrz ich błon.

Dodanie nanocząstek srebra do bakterii jest jak tworzenie dedykowanej linii ekspresowej dla elektronów, która umożliwiła nam ekstrakcję większej liczby elektronów i przy większych prędkościach. – mówi Xiangfeng Duan, autor badania

W ramach testu wykazano, że dzięki tym ulepszeniom bakterie zaczęły przenosić całe 81 procent wytwarzanych przez siebie elektronów do elektrody. To z kolei równa się z generowaniem 0,66 miliwata mocy na centymetr kwadratowy, co według naukowców jest najwyższą gęstością mocy dla mikrobiologicznego ogniwa paliwowego. Ich wykorzystanie w praktyce nadal jest jednak niejasne.