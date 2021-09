Niezwykłe zdjęcie krateru Tycho na Księżycu

Tycho to jeden z księżycowych kraterów, z charakterystycznymi promieniami rozchodzącymi się wokół. Naukowcy opublikowali zdjęcie krateru o niespotykanej do tej pory szczegółowości.

National Science Foundation’s Green Bank Observatory (GBO), National Radio Astronomy Observatory (NRAO) oraz Raytheon Intelligence & Space (RI&S) opublikowały nowe zdjęcie Księżyca o wysokiej rozdzielczości – najwyższy jak dotąd wykonany z Ziemi przy użyciu Radioteleskopu Green Bank (GBT).

Jak zrobiono to zdjęcie?

Rozdzielczość nowego zdjęcia krateru Tycho to blisko 5 m x 5 m i ok. 1,4 mld pikseli. Powierzchnia fotografowanego obszaru to 200 km na 175 km, więc bez problemu obejmuje cały krater, który ma ok. 86 km średnicy.

Jest to największy obraz z radaru z syntetyczną aperturą, jaki udało nam się do tej pory uzyskać dzięki pomocy naszych partnerów z firmy Raytheon. Chociaż czeka nas jeszcze więcej pracy nad udoskonaleniem tych zdjęć, jesteśmy podekscytowani, że możemy podzielić się tym niesamowitym obrazem z opinią publiczną i mamy nadzieję na udostępnienie kolejnych zdjęć z tego projektu. dr Tony Beasley, dyrektor National Radio Astronomy Observatory

GBT jest największym na świecie w pełni sterowanym radioteleskopem, który pod koniec 2020 r. został wyposażony w nową technologię opracowaną przez Raytheon Intelligence & Space i GBO. Podczas obserwacji, naukowcy skupili się na powierzchni Księżyca, w tym na kraterze Tycho i miejscach lądowania misji Apollo.

Jak sygnał jest przetwarzany na zdjęcia? Tłumaczy to Galen Watts, inżynier GBO:

Odbywa się to za pomocą procesu zwanego Radarem z Syntetyczną Aperturą, lub SAR. Każdy impuls wysyłany przez GBT odbija się od celu, w tym przypadku powierzchni Księżyca, jest odbierany i przechowywany. Przechowywane impulsy są porównywane ze sobą i analizowane w celu uzyskania obrazu. Nadajnik, cel i odbiorniki są w ciągłym ruchu, ponieważ poruszamy się w przestrzeni kosmicznej. Choć mogłoby się wydawać, że to utrudnia uzyskanie obrazu, to w rzeczywistości pozwala uzyskać więcej ważnych danych.

Najdziwniejszy krater na Księżycu?

Tycho to krater uderzeniowy na Księżycu, którego nazwa odnosi się do astronoma Tycho Brahe. Jest dość młody, jak na krater księżycowy, a jego wiek szacuje się na ok. 108 mln lat. Średnica krateru to wspomniane 86 km, a głębokość 4,46 km.

Cechą szczególną Tycho są promienie rozchodzące się wokół krateru, których długość dochodzi do 1500 km. Są one dobrze widoczne podczas pełni, także gołym okiem.