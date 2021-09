Pojawia się nowa opcja dostępu do konta Microsoft. Hasło nie będzie potrzebne

Microsoft wciąż ulepsza swoje usługi. Tym razem zmiana dotyczy samego konta użytkownika, a dokładniej sposobu logowania do niego. Będziemy mogli robić to bez hasła, korzystając z różnych dostępnych metod weryfikacji.

Logowanie do konta Microsoft nie będzie wymagało hasła

Im dłuższe i bardziej skomplikowane hasło, tym zabezpieczenie większe. Jednak wiąże się to również z ryzykiem ich zapomnienia. Tutaj z pomocą przychodzi menadżer haseł, choć może się zdarzyć, że nie będziemy mieli do niego dostępu lub, co gorsza, zapomnimy do niego hasła. Sprawa z tą formą zabezpieczenia bywa więc problematyczna, więc coraz więcej firm kładzie nacisk na inne formy weryfikacji – biometryczną, przy pomocy kodu wysyłanego na e-mail czy telefon. Są również specjalne aplikacje weryfikujące, z których można skorzystać.

Microsoft podjął istotną decyzję, o której poinformował Liat Ben-Zur, wiceprezes w firmie. Oświadczył, że pomimo licznych udogodnień związanych z zabezpieczaniem i przechowywaniem haseł (wbudowany menadżer w Edge, generator haseł czy pulpit zdrowia haseł), użytkownicy są gotowi na taką możliwość. Oczywiście nie oznacza to, że Microsoft pozbywa się tej formy logowania.

Użytkownicy dostaną po prostu dodatkową opcję – logowanie bez hasła, z potwierdzeniem tożsamości przy pomocy jednej z wielu metod weryfikacji. Znajdziemy wśród nich Windows Hello, Microsoft Authenticator, klucz bezpieczeństwa oraz jednorazowe kody wysyłane SMS-em lub na maila. W przypadku takiego zabezpieczenia już nie będziemy musieli martwić się zapomnianym hasłem, choć nadal ktoś może ukraść nam urządzenie, które wykorzystujemy do potwierdzenia naszej tożsamości.