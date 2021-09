Nowe bezprzewodowe słuchawki Sony. Dokanałowe WF-C500 i nauszne WH-XB910N zaliczyły debiut

Nie tak dawno jako Chip.pl mieliśmy okazję odwiedzić przedpremierowo wystawę nowych produktów Sony, a dziś możemy poinformować Was o premierze dwóch nowych modeli słuchawek tego producenta. Mowa o WF-C500, czyli modelu typu TWS oraz WH-XB910N, o których wiemy już wszystko. Jesteście ciekawi, co dokładnie potrafią te nowe bezprzewodowe słuchawki Sony?

Te dwa nowe produkty Sony łączy wiele i obejmuje to nie tylko wgląd na ich datę premiery i październikowy debiut na rynku. Firma postarała się w obu przypadkach o zapewnienie im opakowań o zupełnym braku plastikowych elementów, wsparcia trybu 360 Reality Audio z uwzględnieniem kształtu i wielkości ucha użytkownika, czy kompatybilności z funkcją Fast Pair i Swift Pair. Pod kątem pozostałych aspektów oba modele są jednak zupełnie inne.

Słuchawki TWS Sony WF-C500

Należące do grona modeli TWS słuchawki Sony WF-C500 są wycelowane w rynek mainstreamowy, łącząc w sobie imponujące działanie na jednym ładowaniu (10 godzin, a z etui 20), klasę ochrony IPX4 oraz przydatne funkcje pokroju możliwości korzystania z jednej słuchawki na raz. W skład zestawu wchodzi etui ładujące z przezroczystym wieczkiem oraz obłe, zaprojektowane z myślą o ergonomii obudowy samych słuchawek. Po stronie łączności mamy oczywiście standardowe Bluetooth.

Sony obiecuje zarówno niskie opóźnienia, jak i szybkie ładowanie, intuicyjne funkcje sterowania za pośrednictwem przycisków, wsparcie aplikacji i co zdecydowanie najważniejsze – wysoką jakość dźwięku. Przynajmniej na papierze, ale gwarantować ma ją system DSEE (Digital Sound Enhancement Engine). Podobnie zresztą sprawa ma się po stronie mikrofonów.

Nauszne słuchawki Sony WH-XB910N

Pod kątem możliwości Sony WH-XB910N imponują już bardziej. Na ich pokładzie udało się firmie zamknąć więcej dobra w minimalistycznej obudowie z tworzywa sztucznego, którą uzupełniają skórzane (oczywiście sztuczne) wstawki z pianką pod spodem. Dostępne w wersji czarnej i granatowej, Sony WH-XB910N posiadają mechanizm składania, panel dotykowy z myślą o sterowaniu multimediami i połączeniami telefonicznymi oraz tradycyjne „centrum dowodzenia” w formie zestawu przycisków.

W zestawie Sony WH-XB910N znajdziemy etui podróżne, przewód ładujący i przewód do trybu przewodowego. Spokojnie jednak – jedno ładowanie wbudowanych w nie ogniw wystarcza na zabawę przez 30 godzin. Czas ten jest oczywiście zależny od wielu czynników na czele z aktywowanym trybem ANC na ponoć „nowym poziomie”, czy poziomem głośności, pozwalającym wycisnąć to, co najlepsze zarówno z systemu DSEE, jak i technologii Extra Bass.

W tym modelu również nie zabrakło mikrofonów (są dwa wbudowane) i związanego z nimi zaawansowanego przetwarzania audio Precise Voice, jak również Bluetooth z opcją połączenia dwóch źródeł dźwięku jednocześnie.