Spójrzcie na odświeżone BMW M340i. Czy lifting przyniósł nowy grill?

W pierwszych miesiącach przyszłego roku najpewniej zadebiutuje lifting BMW Serii 3. Oficjalnie trafi do sprzedaży w Europie latem 2022 roku, zachowując swoje spalinowe i hybrydowe układy napędowe. Zapewne wiecie już, co dokładnie oznacza to, jeśli idzie o odświeżone BMW M340i, którego zdjęcia właśnie wpadły do sieci.

Odświeżone BMW M340i na nowych zdjęciach. Prototyp był testowany na Nurburgring

Innymi słowy, wyszpiegowany właśnie odświeżony BMW M340i (G20) nadal będzie napędzany sześciocylindrowym silnikiem rzędowym (po 4 zawory na cylinder) o pojemności trzech litrów. W połączeniu z systemem xDrive będzie wprawiać wszystkie koła w ruch mocą 374 koni mechanicznych i 500 Nm momentu obrotowego. Co więc ulegnie zmianie i czy ten model nie będzie kolejnym zalążkiem do dyskusji na temat tego, że BMW obecnie jest za bardzo niespójne, jeśli idzie o język projektowania?

Jako odświeżenie modelu sprzed trzech lat (siódma generacja BMW Serii 3 zadebiutowała w 2018 roku), już w 2022 roku BMW doczeka się typowego na rynku liftingu w połowie życia generacji. Podpowiada to nie tylko rozsądek, ale też prototypy BMW, które coraz częściej trafiają do sieci. Tym razem zdjęcia poniżej zawdzięczamy serwisowi Motor1, który podaje, że ten wydajny przedstawiciel serii 3 od BMW ostatnio zaliczył jazdy testowe w pobliżu i bezpośrednio na torze Nürburgring.

Chociaż BMW okryło jego przednią i tylną sekcję sporą ilością kamuflażu, to najpewniej większość tego maskowania jest tutaj zbędna. Ten sportowy sedan nie otrzyma tak znaczących zmian z przodu i z tyłu, jak zdaje się sugerować kamuflaż. Liczyć powinniśmy na minimalne zmiany z pozostaniem przy starym stylu maskownicy chłodnicy. Szykujcie się więc na drobne zmiany w zderzakach i światłach.

BMW bardziej postara się wewnątrz, bo odświeżone BMW M340i, tak jak cała Seria 3 już w następnym roku, zostanie wyposażony w system informacyjno-rozrywkowy iDrive ósmej generacji. Mowa o ukrytych w jednej tafli szerokiego szkła dwóch ekranach. Jednym 14,9-calowym z myślą o systemie infotainment skierowanym bardziej w kierunku kierowcy i drugim 12,3-calowym zestawie wskaźników.

Wedle obecnych informacji BMW Serii trzeciej będzie produkowane do 2025 roku, podczas gdy pierwsze w historii podkręcone kombi tej rodziny, M3 Touring, które zadebiutuje za rok, będzie produkowane do czerwca 2026 roku. Najpewniej ten wyjątkowy model będzie realizowany na bazie odświeżonego modelu.