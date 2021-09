Rewolucja magazynowania danych, czyli pamięć zmiennofazowa z arcyważnym odkryciem

Czyżby po półprzewodnikowej rewolucji, którą mamy już za nami, jako że nie wyobrażamy sobie dziś nie tylko PCta, ale też konsoli właśnie bez SSD, pamięć zmiennofazowa była kolejną rewolucją magazynowania danych? Szanse na to były od dawna, ale dziś poczyniono ku temu arcyważny krok, rozwiązując największy problem tego rodzaju pamięci. Gra jest o tyle warta świeczki, że jest ona tysiące razy szybsza niż konwencjonalne dyski twarde.

Problem w tym, że pamięć zmiennofazowa nigdy nie doczekała się powszechnych zastosowań, bo ilość energii, jaką zużywa, zupełnie uniemożliwia jej integracje na dużą skalę. Teraz jednak inżynierowie ze Stanford University rozwiązali ten problem, potencjalnie wykonując ogromny krok w stronę zupełnie nowej generacji nośników danych. Te z kolei mogłyby zrewolucjonizować czy to superkomputery, czujniki medyczne lub wojskowe i wreszcie oczywiście nasze komputery, czy urządzenia mobilne.

Ludzie od dawna spodziewali się, że pamięć zmiennofazowa zastąpi większość pamięci w naszych telefonach i laptopach. Jednym z powodów, dla których nie została przyjęta, jest to, że do działania wymaga więcej mocy niż konkurencyjne technologie pamięci. W naszym badaniu wykazaliśmy, że pamięć o przemianie fazowej może być zarówno szybka, jak i energooszczędna. – powiedział Eric Pop, profesor elektrotechniki i starszy autor badania.

Czytaj też: Nowoczesny kokpit X-59 QueSST po testach. Ponaddźwiękowy samolot NASA nie będzie miał zwyczajnej szyby

Jak działa pamięć zmiennofazowa i czego dokonali właśnie naukowcy?

Zamiast ukrytych w krzemowych układach tranzystorów (SSD), czy duetu talerzy z głowicami (HDD), pamięć zmiennofazowa składa się ze związku trzech pierwiastków chemicznych (germanu, antymonu i telluru) umieszczonych pomiędzy dwiema metalowymi elektrodami. Dane magazynuje również z wykorzystaniem zer i jedynek, ale nie poprzez kolejno włączanie i włączanie przepływu elektronów, ale pomiary rezystancji elektrycznej materiału. Problem w tym, że pamięć zmiennofazowa pożera więcej energii, niż ta konwencjonalna.

Nasze nowe odkrycie obniżyło programowaną gęstość prądu dziesięciokrotnie na elastycznym podłożu i stokrotnie na sztywnym krzemie. Trzy składniki [wspomniany german, antymon i tellur] weszły do naszego tajnego sosu: supersieci składającej się z nanorozmiarowych warstw materiału pamięciowego, komórki porów – nanorozmiarowej dziury, w którą włożyliśmy warstwy supersieci – oraz termoizolującego elastycznego podłoża. Razem [to połączenie] znacznie poprawiło wydajność energetyczną.

Czytaj też: Przez technologię NLOS nawet za zamkniętymi drzwiami możecie być obserwowani

Aby sprostać temu wyzwaniu, zespół inżynierów zaprojektował komórkę pamięci o przemianie fazowej, która działa przy niskim poborze mocy i może być osadzona na elastycznej plastikowej podstawie. To ona zresztą jest tutaj ważnym elementem, dzięki swojej niskiej przewodności cieplnej, bo to dzięki niej może pomóc w zmniejszeniu przepływu prądu w komórce pamięci, umożliwiając jej wydajną pracę. Ulepszyli ją nawet do tego stopnia, że zamiast bazować na dwóch stanach rezystancji, jest w stanie operować na czterech.